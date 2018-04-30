「叫5男傳」欠2萬2！台女簽帳不還：很窮接S才賺1800

2018年04月30日 08:37 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

上門消費就應該要付錢。台中一名男網友氣得PO網爆料，店裡有一名女顧客共花了2萬2400元買「男傳」，原本告知要分期付款，但過了1個月卻未有消息，之後向她討錢，對方不是已讀不會就是神隱，讓該名男網友氣得表示「欠人總是要還，妳說妳接S一次才賺$1800，試問 乾我屁事？」

男網友氣得在臉書爆料(圖翻攝自/爆料公社)

男網友在《爆料公社》怒控，一名女顧客在店裡買「男傳」，一共花了2萬2400元，原先說好要分期付款，但時間過了1個月多，卻遲遲未收到女顧客的錢，甚至還直接嗆明就是不願意還錢。男網友接著爆料，該名女顧客先前去牛郎店也簽帳未結清，跟經紀借錢也跑帳，他氣得反譏「厲害！有沒有搞錯？」

兩人對話內容(圖翻攝自/爆料公社)

男網友更指，該名女顧客到店裡點了5名公關，而且每個都約要做S，「沒錢就別學人叫男傳，別把自己搞得臭名臭聲！」。而女顧客疑似還在微信上發文嗆「要抓我，要有本事？」，讓原PO最後嗆「對我來說，錢已經不重要。重要的是，妳的為人、所作所為我無法苟同」、「今天我不是要討什麼，單純只是要開妳副本，讓妳紅看妳多會接S」。

由於原PO還曝光女顧客照片，引發網友熱烈討論「真是世風日下人心不古。之前只聽聞女被男白嫖，現有男被女白S」、「22400元可以買多久男傳時間？」、「雞同鴨講，很不好溝通吼」、「欠一兩次無法收就別接了，欠到上萬應該是無法收了吧」、「我認真的覺得，如果正常的女生去點男傳，應該不會買S，去那種店頂多喝個酒要那個氣氛，真的需要買男生S到底是怎樣的吃不開，何必花那種錢然後還付不出來」。

兩人對話內容(圖翻攝自/爆料公社)

不過也有網友質疑「直接發自己做這種，也有點特別」、「這種文也敢PO，文主是報著就算被抄店，也要讓對方紅的意思嗎？」、「可是這個可以公開嗎？叫男傳做S不是算什麼罪嗎？」