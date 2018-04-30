連11支黑K棒！惡火發生前…敬鵬驚爆詭異巧合

2018年04月30日 10:01 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

身為PCB（印刷電路板）龍頭，敬鵬平鎮廠28日失火導致7死，其中就有5名消防員殉職。據了解，敬鵬自去年第四季以來營運疲軟，至今仍未緩解，網友挖出詭異巧合，發現敬鵬股價連拉11支黑K線，惡火前一天收盤大跌，創下29個月以來新低。

敬鵬平鎮廠大火，燒出PCB（印刷電路板）公安問題，一名PCB從業人員說得直接，PCB在製程中需要使用大量化學藥劑，本來就很危險，碰上高溫高壓相關製程，只要一個處理不當或是電線走火，火就莫名燒起來，「化學品、燒烤、加壓機加上通風管外露，想不失火都難！」

敬鵬股價走勢圖

敬鵬成立於1979年，2005年跨進車用PCB，先後打進福特及全球最大汽車電子廠Bosch供應鏈，去年營收236.46億元，光汽車板就高達177.34億元，占比逾7成，出貨範圍涵蓋全球車廠。不過去年因原物料成本上漲，加上新台幣強勢升值，稅後淨利13億元、每股稅後盈餘3.78元，衰退近3成，不如市場預期，加上董事會僅配發現金股息2.25元，配息率探至6成，更加深近日股價跌幅，連吞11根黑棒。

惡火消息一出，引發不少網友關注，質疑「不算舊的廠房，為什麼延燒那麼快；消防安檢怎通過的？」也有眼尖的網友發現，敬鵬股價跌跌不休，27日週五收盤重跌，以43.5元創29個月新低，沒想到隔天就發生大火「最近PCB景氣寒冬，台灣企業只能靠自己獨撐，這種大火燒光對企業不會影響，有高額保險金理賠，倒楣的是基層員工可能因此被順勢裁員」

事實上，敬鵬平鎮廠火警，已經不是第一次發生，早在18年前，平鎮一廠也曾因壓板機熱煤油溢流，引燃一旁的柴油後發生小爆炸起火，因房內堆置大批硫酸、鹽酸等有機溶劑，情況一度危急，所幸消防隊及時控制火警，救出5名員工。

勞動部資料亦顯示，敬鵬工業是工安違規慣犯，不僅廠內多項設施均不符合職業安全衛生設施規則，也多次違反勞基法延長員工工時，甚至未依規定加給工資。