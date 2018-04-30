2018年04月30日 11:09 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

28歲女刺青師見家長 一見鍾情愛上男友老爸(影片來源youtube/News Express)

一見鍾情是浪漫的愛情故事，但若愛上男友的爸爸，是不是就有些尷尬。英國一名27歲女子與男友回家見家長，沒想到看見對方的父親後就一見鍾情，眼裡甚至都是男友爸，但當時苦於兩人都有伴侶，因此沒有進一步發展，直到排除萬難後才在一起，甚至計畫在今年7月步入禮堂。

綜合外媒報導，27歲羅伯森（Jamie-Rae Robertson）是一名刺青師，四年前認識平德（Andy Pinders）的26歲兒子，兩人因此進一步交往，沒想到有一天週日男友帶她回家見家長，當羅伯森看見男友老爸後，她視線始就離不開對方「我知道我們彼此都有伴侶，但我當時認為，他就是我想過一輩子的人」。

羅伯森甚至開始期待與男友父親見面，對於男友也感到很歉疚，最後她克制不感情，選擇與對方分手，但仍與平德保持聯絡。而平德事後受訪時也透露，當時見到羅伯森時也有觸電的感覺，「她是我兒子的女友，這感覺是一個禁忌，我試圖抱持兩人的朋友關係」，而且當時他正與女友同居，因此兩人也未有太多接觸。

平德於2015年與女友分手後，羅伯森便向他傾訴自己的感情，兩人才正式交往，雖然平德心裡很開心，但他最在意的還是自己的兒子，畢竟她曾是兒子的前女友，所幸兒子表示自己已交了新女友，並接受爸爸的愛情。兩人於2016年11月生下女兒曼蒂(Maddy)，並決定於今年7月結婚。