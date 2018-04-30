猶如「被押著進火場！」基層痛批：今天公祭，明天忘記

2018年04月30日 11:21 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

敬鵬平鎮廠28日晚間9時竄出火光，造成2名移工死亡、5名消防員殉職，惡火持續延燒37小時，直至今(30日)上午為止，仍在悶燒。外傷專家表示，現場高溫上看1000度，相當可怕；也有基層消防員怒批，面對強烈火勢，基層人員被高層指示要入內救援，形同被壓著進火場，「不但沒救到人，還白白送命！」

根據《蘋果》報導，台灣外傷醫學會理事長、台北市立聯合醫院和平婦幼院區災難醫學科主任簡立建指出，廠房大火內部溫度高達攝氏1000度，他曾在一場家具工廠大火幫忙救護，現場有2名消防員失聯，最後卻只找到半條消防褲，其餘裝備全被燒成灰燼，溫度高到就連對街的招牌也都溶掉了，相當可怕。

簡立建感嘆，消防員勤務包括救護、救災、救難，雖然救災有生命危險，但救護才是最費心力，台灣消防1年要跑100萬輛次的救護勤務，比他國多1到2倍，期盼民眾能多體諒消防員的辛勞。

此外，一名基層消防員透露，此次敬鵬大火掀起消防員群起憤慨，認為火勢兇猛，基層人員卻被高層指示要入內救援，「等同被押進火場！」不但沒救到人還白白送命，事後甚至「今天公祭，明天忘記」。他認為，只要基層消防人員傷亡，除了現場指揮官要受罰，連帶消防局長或副局長也應下台負責。