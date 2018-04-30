敬鵬惡火燒死5消防員 館長怒批：消防裝備就是爛

敬鵬惡火燒死5消防員 館長怒批：消防裝備就是爛(左圖中時資料照/范揚光攝/右圖/翻攝自臉書/飆捍)

友善列印
/綜合報導

桃園市平鎮區的敬鵬工業昨28日發生大火，造成5名消防員在搶救過程中殉職，讓許多人都感到相當悲痛，而警消議題也引發網友討論，其中成吉思汗「館長」也在臉書感謝守護民眾的消防弟兄，更痛批「我們的國家什麼錢都可以亂花，就是不花在人身上」。

館長對此感嘆發文(圖翻攝自臉書/飆捍) 館長對此感嘆發文(圖翻攝自臉書/飆捍)

敬鵬無情奪走7條人命，其中包括5名消防員及2名移工，而對於台灣社會議題相當關注的館長，29日在臉書痛批「我們的國家什麼錢都可以亂花，就是不花在人身上」，並感嘆「消防人員裝備長久以來就是爛，人員福利也是爛，消防員是英雄但裝備薪水不是」，更感謝一直守護者台灣人民生命安全的消防弟兄們，願這幾位殉職的英雄們一路好走。

許多網友也感嘆「只要制度不改，依然會不斷上演的。消防是救人，救人前要先自保，自保靠啥？裝備。但不幸的是，這個國家不在乎消防(軍、警)的裝備，他們在乎的是政治、選票」、「對於警消，為了保護人民而奉獻自身，因公殉職，換來的是任務完成、一路好走，那對警消的態度是不是更該敬重，謝謝警消無眠無休的服務人民」。

也有人怒斥「這不只是裝備不足，該有的SOP搶救流程、教育訓練到底有沒有落實執行？三年前同樣是桃園火災的教訓竟然沒有記取！」、「裝備錢都被A了，今天公祭，明日忘記。無限循環」、「火那麼大誰下令讓他們進入救人？他們會不知道火那麼大還進去？一定有人下令的！要查清楚」、「別說裝備爛，我還看過歷史悠久的裝備，想修也沒料」。

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