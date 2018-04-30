敢怒不敢言！台南私校教師被拗看門10年

2018年04月30日 12:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

受到少子化衝擊，許多私校招生情況不如以往，外界頻傳教師還得扛招生績效或是遭到不當扣薪，沒想到現在卻傳出台南一所私校竟還將成本轉嫁到教師身上，10多年來被要求要在假日輪班顧大門，就連農曆春節也要輪班守衛！

根據《蘋果》報導，曾在2006年風光拿下HBL高中籃球聯賽冠軍的新榮中學，全校約有40多位教職員，日前校內有教師出面爆料，指稱校方不僅不讓導師午休，一般教職員逢假日還要輪值守衛9小時，不但沒有錢拿，也沒有補休，這項不合理要求更是長達10多年之久，就有教師抱怨「沒有錢拿，中午便當自己處理，有事還得自掏腰包請人代班」但大家為了保住飯碗，就算吃悶虧也敢怒不敢言。

全國私立學校產業工會亦痛批，新榮中學除了年假、周六日強迫教職員輪班守衛之外，還違法扣除老師研究費，甚至招生績效掛0就得滾蛋等不合理的要求。就連行文給國教署反映也頻頻被打太極，未有進一步調查懲處。

對此，新榮中學校方回應，校內教師較熟稔校園環境和教學情況，若假日有家長來參觀，由教師接待較合適；農曆春節輪班部分，校方則有給出1千至2千元的紅包；至於周休二日，日前校方正積極向董事會爭取相關津貼補助。

而教育部國教署則表示，先前接獲教師陳情時有行文要求新榮中學提出說明，當時校方回應，輪值「有徵得（教職員）同意，並予以補休。」不過此說法卻被學校教師打臉，表示輪班者並沒有補休假。

其他私校校長聽聞此事則認為「不給錢就是不對，於理於法都說不過去！」受害教師也無奈自嘲是「佛系教師」，「要招生，要看門。緣分到了，錢自然就來了」。