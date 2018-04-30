女兒體毛多被笑像「猩猩」 霸氣老爹殺出去修理屁孩

女兒體毛多被笑像「猩猩」 霸氣老爹殺出去修理屁孩(圖翻攝自影片/youtube/60 Minutes Australia)

友善列印
/綜合報導
女兒體毛多被笑像「猩猩」 霸氣老爹殺出去修理屁孩(影片來源/youtube/60 Minutes Australia)

澳洲一名卡拉尼（Kalani）由於手腳體毛濃密，因此被學校同學霸凌，譏笑是「大猩猩」、「金剛」等，甚至會刻意推倒她並吐口水，她的繼父得知後便至公園找屁孩算帳，沒想到對方還蠻不在乎的笑，讓他頓時斷理智線，痛扁屁孩，當時大家誤以為是該名父親欺負少年，事隔一個月他才跳出來還原真相。

影片中，卡拉尼的繼父馬克（Mark Bladen）當時正與紅衣少年爭論，沒想到講沒幾句話，他便伸出手掐住對方脖子，且不斷動手打少年的頭部，期間其他人曾試圖拉開兩人，但馬克始終不放手，甚至用胳臂鎖住少年的喉嚨，當時這段影片曝光後，不少網友肉搜該名父親，指責他行為不當。

但事過1個月後，父親馬克也跳出來接受採訪，還原他動手的原因，先前他與妻子發現女兒不對勁，時常躲在房間裡哭，詢問下才知道女兒遭到霸凌，被取笑像是大猩猩，甚至被推倒、吐口水，當他得知此事後感到相當憤怒，於是便找對方理論。

而14歲的霸凌少年看見別人父親登門，不但沒有感到抱歉，甚至還露出輕蔑的笑容，沒想到便惹惱馬克，他便撲向對方動手毆打，儘管動手並不恰當，但他受訪時表示「我無法接受女兒被人糟蹋，打完的當下我心中只有一個想法就是『幹得好』」。

而馬克最終被依傷害罪遭逮捕，並被罰1000美元（約新台幣2.9萬元），且需賠償對方500美元（約新台幣1.4萬元）的醫療費，儘管對於動手打人感到後悔，但他覺得花這錢卻很值得，因為霸凌少年再也不敢欺負自己的女兒了。

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