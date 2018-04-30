不要輕信別人的成功史 作家：大部分都在唬爛

2018年04月30日 15:02 李珮雲 ／綜合整理；黃大米授權轉載 ／綜合整理；黃大米授權轉載

這是一個過度包裝的社會，導致誠實變的很珍貴，因此我每次拿到成功人物傳記類的書，有關於他個人如何變成功的部份，我都不怎麼相信，因為很多都過度美化與神化，讓他的人生看起來像神話，比唐三藏去西天取經還要神奇，根本不可思議到你只能「嘖嘖嘖嘖 」的稱奇。

我懷疑成功，卻相信書中每一個談到自己失敗的部分，因為失敗與挫折是生命中人人都會遇到的荊棘，當困頓來臨，如何走過心情的低潮、親友的背叛、資金的不足、決策的錯誤等等，才是我會認真看的篇章，這部分往往比較真實，未來我也比較可能遇到，看著當事人如何從「過不去」到如何「走過去」是比較可貴的經驗分享。

如果你想創業，記得去買幾本「創業書」來閱讀，閱讀他們都摔在哪些地方，筆記下來好好思考，這種「坑」要如何避免，你放心，別人跌過的「坑」，你多多少少會跌下去一些，看個人體質與八字運氣，決定摔的重傷還是輕傷，絕對不可能毫髮無傷。

相信我，八成以上的人都是普通人，大家都沒有太特別。當你仔細思考失敗，就會有助於避免失敗，這樣才是看到書中的精華，也會有不小的收穫。

如果你想進入某個產業，請去買這領域前輩的傳記，看他在菜鳥時都在靠腰什麼、抱怨什麼、罵什麼，你就會發現，「天啊！這些事情如果發生在我身上，真的很靠腰耶！」讓你嚇到吃手手，連腳腳也一起拿起來啃，行動上勇敢去闖，精神上小心因應，才能駛得萬年船，歲歲平安，日日不碎碎。

以我曾經從事過的記者工作來說，前輩的自傳書都會提到，工作很操很累、工時很長、跟家人一起出遊的旅程，常常因被臨時被召回，只能跟家人說聲抱歉。

颱風天就是哪邊危險哪邊去，站在海邊呼籲大家不要去海邊，走在剛發生土石流區域跟大家說這裡隨時會崩塌，但自己很神勇的每小時連線一次都不走，金剛附體一般完全不害怕，根本現代義和團。

這些苦如果你都能吃，代表你很適合，可以開開心心、蹦蹦跳跳去丟履歷，但如果你重視生活與工作平衡，那真的歹路不可行，勸君回頭是岸，阿彌陀佛，善哉善哉。

多看看一點別人怎樣失敗，如何走過坎坷，將有助於你走向成功。萬一沒有成功，也不要覺得世界崩塌，因為八成左右的人，日子都過得很普通，你是主流，看到這裡，有沒有覺得自己好棒棒，站在人多的那一邊。

當有一天你能說出，平凡其實挺好的！代表已經走過人生的許多風雨，沉澱出自己的價值。

如果你想感受成功的滋味，最簡單的方法不是看書，而是去念成功高中、成功大學，或者買張「成功站」的火車票，你就可以擁抱成功，收藏成功。

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