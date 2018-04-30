孕婦產檢懷女嬰竟生出男的 醫師狠心「閹掉他」落跑

2018年04月30日 16:36 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少孕婦在懷孕期間，都會好奇肚中孩子的性別。印度有一名孕婦懷孕期間至賈坎德邦(Jharkhand)一間私人診所進行產檢，當時醫師告知她會生出女孩，豈料之後卻生出男嬰，該名醫師為了證明自己檢測準確，竟閹掉男嬰的生殖器。

根據《每日郵報》報導，庫瑪爾(Anuj Kumar)在賈坎德邦開了一間私人診所，先前一名孕婦黛維(Guriya Devi)與先生潘達(Anil Panda)，至該診所進行超聲波檢查，當時馬庫爾預測她懷了一名女嬰，而懷孕8個月的黛維近日剖腹生下孩子，一共花費183英鎊(約新台幣7460元)。

但孩子出生後，馬庫爾發現自己檢測錯誤，孕婦產下的是一名男嬰，他為了證明自己並未有過失，竟將嬰兒的生殖器剪斷，而小孩因不堪負荷過世，馬庫爾便向家人謊稱，他們產下了一名畸形女嬰，不幸夭折。但這對夫妻卻感到不對勁，因此報警處理，但警察抵達該診所時，馬庫爾早已離開不知去向。

警方調查後表示「嬰兒的遺體將會送去檢驗，馬庫爾的診所目前已關閉」，而當地一名衛生官員則透露，先前至該診所檢查時，要求對方拿出營業執照時，他們始終拿不出來，推測這應該是間非法營業的診所，目前警方已全力調查，假若指控屬實，馬庫爾將面臨刑事責任。