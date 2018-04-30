睡前洗澡容易失眠？ 研究：這4個時間最好別洗澡！

2018年04月30日 21:02 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

在日常生活中，有些人習慣吃飽後就洗澡，有些人則習慣睡前才洗澡，但其實這些小小的習慣，都可能對身體健康造成影響！

根據《NMPLUS》網站指出，大陸四川重慶的第三軍醫大學西南醫院的研究顯示，吃完飯不應該馬上洗澡，且洗澡的時間也必須要控制，以下就有4個不宜洗澡的時間：

1. 飯後洗澡會消化不良：洗澡會加速全身血液的循環，還會使消化系統血流減少，因此影響食物的消化。若想要在飯後洗澡，建議要等1個小時以後。

2. 睡前洗澡會容易失眠：人體體溫須降到特定溫度，才會有「睡意」，雖然洗澡可以舒緩疲勞的身軀，但也會讓體溫升高、抑制大腦褪黑激素的分泌，降低了睡眠的品質。所以最好在睡前1小時就洗完澡，水溫也要保持在攝氏37度左右，才比較好入睡。

3. 運動後洗澡容易頭暈：許多人在運動過後就會想要馬上洗澡，但其實身體還處於興奮狀態，洗熱水澡會讓血液流向肌肉與皮膚，導致其他器官供血不足。且運動後呼吸、心跳較急促，在浴室內會因空氣不流通，易造成缺氧、頭暈。

4. 空腹洗澡易暈倒：空腹或肚子太餓去洗澡時，容易造成低血糖、腦部供血不足，嚴重者可能會暈倒。

另外，泡澡不要超過20分鐘、淋浴不要超過7分鐘，因為人體若長時間浸泡在熱水中，頭部血液供應會減低，導致腦部或心臟缺血、缺氧，嚴重者易引發心律失常、猝死等。