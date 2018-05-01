誰敢買？信義區S型住宅讓人心驚驚 網揭密：中樂透也買不起

2018年05月01日 08:56 邱柏玟

買房是許多人的夢想，但S型的大樓你敢住嗎？有一名男網友最近經過台北市信義區時，發現一棟正在興建的大樓，但「扭曲」的外觀看起來隨時會倒塌很危險，他不免好奇這種房子「敢買嗎？」；但馬上有大票網友跳出來揭密，直言「一戶18億還賣光了」。

日前有一名網友在臉書社團發文，分享一張正在施工的建築物照片，畫面中看到這棟房屋位在信義區，而外觀竟呈現螺旋型特殊的樣貌，看起來像是隨時會倒塌，讓他忍不住驚呼，「這房子歪成這樣，有誰敢買啊」，還表示這應該是「大師級作品」。

這棟特殊建築馬上引起熱烈討論，有不少人看了也都怕怕的，表示「我看到其實蠻害怕，地震時這棟會怎樣晃」、「台北房子的設計越來越讓人匪夷所思」、「看了不舒服」、「看得頭暈」、「感覺頭重腳輕，住高樓層住戶，有沒有腳底涼涼的」。

據傳，陶朱隱園是台灣目前最貴的豪宅。(圖/ 取自中工提供)

但有部分眼尖的網友看出，這棟建築物其實是一棟「有錢也買不起」的豪宅，「一戶200多坪，一戶10億(元)，買得起都是金字塔頂的人」、「當你覺得誰敢買的時候，人家已經賣完了」、「中樂透也買不起」、「據說汽車可以放家裡」、「聽說郭董(郭台銘)買兩戶」。

這棟豪宅就是目前全台最貴的豪宅「陶朱隱園」，外觀以螺旋式設計，一層兩戶、每戶290坪，總共有40戶，推估每戶約18億元至22億元。從興建動工開始就備受矚目，光是傳出郭台銘、周杰倫都可能是住戶，就引起討論；而陶朱隱園還被CNN評選為「2016年最讓人期待的新城市地標」之一，更標榜超跑可以直接停到家中，在國際媒體間還獲得超高評價。