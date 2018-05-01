93歲嬤住養老院遭「百萬寄生蟲」啃咬 皮膚剝落手發黑慘病逝

93歲嬤住養老院遭「百萬寄生蟲」啃咬 皮膚剝落手發黑慘病逝(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
93歲嬤住養老院遭「百萬寄生蟲」啃咬 皮膚剝落手發黑慘病逝(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

讓家中長輩住進養老院，就是希望他們能舒服地享受晚年生活，但沒想到可能「天堂變地獄」！美國喬治亞州一名高齡93歲的老婦人茲妮(Rebecca Zeni)晚年入住當地一間養老院，但2015年感染疥瘡病逝；近日竟傳出家屬要對養老院提告，因為他們害茲妮生前被百萬隻疥蟎「生吃」，飽受皮膚剝落、手發黑壞死的折磨。

綜合外媒報導，茲妮於2010年住進位在喬治亞州的「牧羊人山丘養老之家」(Shepherd Hills Nursing Home)，從她當年的健康紀錄得知，她患有老年癡呆症，所以茲妮的兒女將她送到養老院，接受專人照料；豈料，過了5年後，茲妮卻因為感染疥瘡病逝，讓家人相當不能接受。

而從驗屍報告得知，茲妮死因為「結痂型疥瘡(Crusted Scabies)」導致的敗血症，儘管疥瘡是可治癒的皮膚病，但疥蟎會在人體皮膚挖洞、產卵，影響被寄宿者的身心健康；其中一名法醫病理學家更爆料，茲妮可能遭受百萬隻疥蟎「生吃」長達數個月，甚至數年的時間。

茲妮的家屬也有提供她生前的照片，看到她不僅出現皮膚剝落的現象，還有一隻手發黑壞死；而親人遭到養老院如此誇張的對待，讓他們決定要對養老院提告，盼望能給茲妮一個交代。

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