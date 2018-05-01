史前河怪？河畔驚見「無眼尖牙」生物遺體 連專家都不認識

2018年05月01日 12:44 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

英國利物浦的梅西河(River Mersey)在7個月前才出現未知毛茸茸生物，最近有一名窗戶清潔工霍爾(Sean Hall)在岸邊看到一具神秘生物遺體，體型神似海豹，但疑似沒有眼睛又有尖牙；連各動物協會的生物專家前來鑑定，仍無人辨別出是哪種生物。

據英國《鏡報》報導，28歲的霍爾在5日下午於梅西河岸邊看到奇怪生物，靠近後仔細一看，該生物體型讓他一開始以為是海豹，但他有著尖利的獠牙、滑溜溜的皮膚，最奇怪的是牠沒有眼睛，讓霍爾聯想到史前的河怪；霍爾本來想要將牠放回海裡，「但牠看起來沒有眼睛，長得很奇怪」，所以他先拍下照片，尋找當地生物專家辨識牠的身分。

英國利物浦的梅西河(River Mersey)在7個月前才出現未知毛茸茸生物。(圖/ 翻攝自livepoolecho網站)

在各個不同的動物協會鑑定後，沒有任何一個專家知道這個生物是什麼。而利物浦大學的海洋生物教授羅賓遜(Leonie Robinson)表示，從神秘生物的外觀有腐爛的狀況，推測牠已經死亡很長的時間，所以能辨別的特徵也消失，「據照片來說，牠可能是海豚或大型魚的一種」；英國大型動物福利機構(RSPCA)也持相似意見，認為牠應該是某種鯨魚家族的一員。