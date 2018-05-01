2018年05月01日 14:02 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

窮爸爸沒錢治7歲重病兒 一個動作讓所有人都怒了！(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

日前大陸四川有一名姜姓男子帶著7歲的兒子搭車，但疑似因為兒子罹患重病沒錢醫治，活生生將他從天橋上向下丟，害兒子當場被路過的汽車輾過，場面十分驚悚。這起離譜事件引起當地民眾撻伐，痛罵姜男沒良心；而男童經急救仍不治身亡，姜男則被警局刑事拘留，全案正在偵辦中。

綜合陸媒報導，4月29日晚間8點左右，住在四川省蒲江縣的32歲姜男帶著7歲兒子前往搭乘巴士，走路途中經過重慶九龍坡區袁家崗一處天橋時，他突然把兒子抱起從橋上丟下去，天橋下車水馬龍，導致男童硬生生被路過的轎車輾壓；該事故引起周遭民眾注意，有目擊者馬上報警，民警趕到現場逮住姜男，並將男童緊急送醫搶救。

不幸的是，男童送醫搶救仍宣告不治身亡，而姜男則被警局刑事拘留，全案仍待進一步調查。根據姜男的家屬表示，他從去年11月離異後，行為就變得異常；而姜男會做出如此誇張的舉動，疑似因為男童罹患癌症，家裡無法負擔昂貴的醫療費，他才會無情地將兒子從天橋丟下，害他被車輛輾斃。

當地許多網友聽聞此事，紛紛痛罵姜男，「孩子好可憐」、「這年頭精神病到處都是」、「好慘忍的父親」、「小孩真的很無辜」；也有些人替意外輾斃男童的司機抱屈，「司機最倒楣」、「想知道這種天降橫禍，司機會不會有賠償金」、「該不會要司機負責吧？」、「司機超衰」。