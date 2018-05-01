他速食店用餐完直接走人惹議 「收不收餐盤」掀網論戰

2018年05月01日 15:36 邱柏玟

台灣四處都有速食店，有許多人三不五時會前往用餐，只是用餐完到底該不該自己收拾餐盤呢？最近有網友分享親身經驗，他在速食店用餐後打算直接離開，卻被店員要求「幫我們收一下餐盤」，儘管當下他選擇直接離開，但這個情況仍讓他好奇，速食店高昂的收費應該已包含清潔費，怎麼會希望客人自己收拾？

一名網友日前在《批踢踢實業坊》發文，說自己去速食店用餐，吃完後準備直接離開，但被店員攔下，對方用有點不耐煩地語氣對他說，「先生，你可以幫我們收一下餐盤嗎？」，他聽完仍直接推開門走人。針對自己遇到的狀況，原PO認為速食店比一般店家收費貴，「我們多付的那些錢難道沒有包括清潔費嗎？」

有一派網友和原PO持相同看法，紛紛留言表示，「他們從沒關釘要客人收，他們是洗腦你不收就沒公德心」、「餐廳本來就要自己收餐盤，叫顧客收也太好笑」、「不用收，讓不肯收桌子的店被市場淘汰吧」、「人力不足是老闆的責任，怎麼會要求消費者幫忙？」；也有人表示收不收拾看店員態度，如果像原PO遇到店員用不耐煩的口氣，他也會直接推開門離開。

不過，有一部分網友則認為自行收餐盤沒什麼，而且覺得速食店沒有收服務費，自己收餐盤很正常，「平常都自己收，為了接下來的客人馬上可以用」、「不收的應該多付服務費」、「收一下會死喔，斤斤計較」；還有人直言，「你可以不收，結果就是大家來排隊，我的看法是這樣，解決方法很簡單，就是以後都不要做內用」。

其實早在2015年9月底就有速食店爆出「收餐盤」爭議，當時有一名大叔用餐完打算離開，卻被店員指示得「自行收餐盤」，讓他瞬間大怒，直接和店員吵了起來；這起事件當時也成為網友討論的話題，有神人更整理出「收餐盤」的黑歷史，引起眾人爭相發表自己看法。