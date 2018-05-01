女剖腹產後肚子痛10多天 照超音波後醫生驚「都是風」

2018年05月01日 15:54 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

剖腹產後若肚子感到不適，許多人都會擔心是不是身體出問題。日前一名女子剛剖腹產完，但三個月後肚子卻感到絞痛，擔心是後遺症，趕緊至醫院檢查，沒想到醫師驚訝的說「都是風」，原來她肚子痛是因為脹氣，最後醫師還印出超音波照，讓她崩潰的表示「去醫院等了兩小時照一肚子屁」。

一名女網友在《爆怨公社》表示，最近肚子痛了10幾天，感覺像拉肚子又像經痛，對於剛剖腹產後三個月的她來說，不免擔心是否是身體出問題「啊！會不會子宮發炎？會不會是剖腹產後遺症？今年抹片沒做它奶奶的我該不會得癌症吧？就算是大姨媽要來痛了那麼多天也該來了啊？」。

由於女網友用詞相當有趣，惹得網友捧腹大笑(圖翻攝自/爆怨公社)

於是趕緊告訴老公此事，夫妻倆便帶著孩子到醫院檢查，並訴說「月經沒來、肚子悶痛」等症狀，這時醫師就說「該不會懷孕啦？」，不過夫妻倆則趕緊說已做過結紮，但對方接著解釋，就算是結紮也是有意外，讓原PO不禁手都冷了，隨後便幫她做超音波檢查。沒想到，醫師看著螢幕發出驚呼，讓躺在床上的原PO心裡不免感到緊張。

醫師接著驚嘆的說「都是風欸！（風=屁=脹氣）」，女網友繼續問「所以我因為脹氣所以肚子痛？」，「醫生點頭然後印出超音波照片…，欸不是！妳印一張我的屁的照片幹嘛啊？於是我的醫生刷刷刷的拿起筆開了去脹氣的藥給我，然後跟我聊了一下就送我出診間了…，走出診間我一臉茫然看著我老公憋笑的模樣，手中捏著我的屁的照片」。

看著老公笑歪與超音波照，女網友感嘆「去醫院等了兩小時照一肚子屁」、「費用換算約1400台幣」。許多網友看完跪求超音波照「求1400元屁照」、「求屁照+1，我保證不笑你」，而原PO隨後也附上照片。網友笑著表示「好貴的屁」、「醫師好像蠻幽默的」、「原來風拍起來長這樣」、「笑到鎖骨都快斷了」、「我能體會你老公為什麼會笑，應該是鬆了一口氣，不笑一下不行」。

該名女網友隨後也附上自己的超音波照(圖翻攝自/爆怨公社)

還有網友安慰的說「驗屁1400貴了點，至少知道不是妳想的那些症頭了」、「還好沒事，產後不少人會有奇怪的症狀」、「還好有去看醫生，氣排不出來久了會很嚴重」，也有人分享經歷「我有一次一直上吐下瀉，被我媽帶去看醫生，結果後面說，因為大便已多到再也不能容納了，塞了軟便劑後就好了，也是一直被我媽笑好蠢！」、「我之前子宮痛整晚，隔天衝去婦產科檢查，醫生照超音波時跟我說：我一肚子大便…」。