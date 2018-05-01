火辣學生妹4千萬賣初夜 銀行買家好紳士讓她戀愛了

2018年05月01日 17:16 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

國外有一個網站「Cinderella Escorts」提供管道，讓年輕女子以競標方式販售初夜，引起網友討論。法國一名女學生就已120萬歐元(約新台幣4200萬)，成功賣出自己的貞操，甚至還在網路上分享過程，表示買家是一名事業有成的銀行家，而且對方很照顧她，兩人也因此開始約會，很期待未來如何發展。

根據《每日郵報》報導，20歲的巴黎學生茉莉（Jasmine）日前在「Cinderella Escorts」販售自己的初夜，由於她外型亮眼、身材姣好，因此獲得不少買家關注，其中有來自洛杉磯的DJ及慕尼黑地產大亨，而最後則由一名華爾街銀行家以120萬歐元(約新台幣4200萬)得標。

20歲茉莉（Jasmine）由於外型亮眼，因此獲得不少買家關注(圖翻攝自/每日郵報)

一開始許多人認為，茉莉的行為是一種「噱頭」，對此她則表示，自己在一個虔誠的宗教家庭成長，原本想將初夜留到結婚後，之後才改變這個想法，想夠透過販賣初夜賺錢，完成自己創業與環遊世界的夢想，「如果時間可以重來，許多人也會願意用第一次來換100萬元」。

而對於自己的買主，她則表示「我很開心能賣掉初夜，而我也已買家見面了。坦白說一開始有些緊張，但我真得很喜歡他，對方很紳士也很照顧我」，而她也坦言，自己喜歡較年長的男人，目前兩人也正在約會，她很開心初夜被該名成功又聰明的銀行家買走「也許未來某一天，我們能一起環遊世界」。

到目前為止，「Cinderella Escorts」宣稱已「賣出」幾十名少女的初夜，且最高的販售價格為250萬歐元，是一名來自美國的女子吉賽兒（Giselle），被阿布達比的富豪買走。但該網站卻也爆出不少爭議，一名模特兒亞莉山卓（Aleexandra Khefren）指控，該網站曾主動找她做廣告行銷，甚至未經過她同意販售初夜，但該網站則表示，兩人交易破裂是因對方沒通過背景審查，且已有男友，指控是亞莉山卓挾怨報復。