2018年05月01日 20:16 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

窮人就是懶！富豪視為寄生蟲 體驗兩天低端生活驚呆(影片來源youtube/NEWS UPDATE)

富人跟窮人的價值觀大不同，但唯有親身體驗才能了解。英國一名21歲時裝設計師巴爾瓦傑（Dhillan Bhardwaj），自創品牌成為百萬富翁，由於生活相當富裕，根本無法得知窮人的生活，因此日前參加英國實境秀「富孩子變窮人（Rich Kids Go Skint）」，體驗不一樣的生活方式，短短兩天就讓他有了全新的想法。

巴爾瓦傑在16歲時就自創品牌「Ratchet」，僅花一年就賺得人生的第一桶100萬，隨後更成為蕾哈娜、麥利希拉等知名明星的御用服飾品牌，目前與父親住在一個擁有20個房間與4個客廳的豪宅，甚至還有法拉利、藍寶堅尼等多部名車，生活過得相當富裕，也曾參加過《Rich Kids Go Shopping》節目，展示他如何花錢。

DHILLAN BHARDWAJ（@dhillanb）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 15 日 上午 3:05 張貼

在體驗窮困生活前，巴爾瓦傑始終認為窮人是社會的「寄生蟲」，因為他們不努力工作、過於懶惰，僅想靠政府提供的補助過生活，沒想到在參加英國節目「富孩子變窮人（Rich Kids Go Skint）」後，與擁有5名孩子的單親媽媽蘇利文（Elaine Sullivan）同住兩天，讓他體會到事實並非他想得那樣。

59歲單親媽媽蘇利文與孩子同住，她還有一個32歲患有自閉症的兒子，8年前她因感情受挫而患得憂鬱症，最後只好辭職休養，有4年的時間居無定所，僅能靠補助過生活，購買較便宜快過期的食物果腹。目前她靠著每個月1360英鎊（約新台幣5.6萬）的補助金過活，但繳完房租及帳單後，一家6口僅剩約400英鎊（約新台幣1.6萬）的生活費。

DHILLAN BHARDWAJ（@dhillanb）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 7 日 下午 1:29 張貼

體驗貧窮生活的兩天，巴爾瓦傑僅睡在沙發上，還必需幫忙清理雞舍、遛狗及做飯等，並補充「當他們購物時，會去慈善商店，並將這些食物妥善利用」。對於這次的體驗他感到很開心，「我很開心有這個機會了解他們，也希望藉這個機會，將他們的故事告訴其他富人，要滿足自己現在所擁有的一切」。

巴爾瓦傑表示很喜歡這次的體驗，讓他感到相當溫馨，雖然他們擁有得少，但家人的陪伴卻格外珍惜。「我一直以為他們是因為懶惰才貧窮，但事實並非如此，大家都有自己的難處，靠微薄的收入過生活，對他們而言就是一份全職工作」。事後，巴爾瓦傑幫蘇利文一家人至慈善機構買衣服，並請他們一起用餐。