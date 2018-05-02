外國人讚「台灣治安很好」！他打臉這樣說 網嘆：晚上其實超危險

外國人讚「台灣治安很好」！他打臉這樣說 網嘆：晚上其實超危險(圖/本報資料照)

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不少在國外居住經驗的人都認為「台灣的治安很好」。一名住台灣的外國部落客先前就曾拍過影片，探討台灣治安的部分，當中有外國人接受訪問時，紛紛表示在台灣晚上出門的確感到安全許多，不像在歐美國家一樣擔心自身安全。不過，影片曝光後，卻有網友打臉「台灣晚上其實超危險！」

一名網友在論壇「Dcard」PO文表示，「臉書滑一滑，看到外國人在討論台灣安全問題。有英國人、巴西人、緬甸人、土耳其、中國及日本人，一致認為台灣晚上一人出去走路很安全。」不過影片下方卻有台灣網友表示：「台灣晚上超危險好不好，出去走個幾分鐘回家就胖3公斤」，讓其他網友都笑翻了！

外國人讚「台灣治安很好」！他打臉這樣說 網嘆：晚上其實超危險 網友表示：「台灣晚上超危險好不好，出去走個幾分鐘回家就胖3公斤」，讓其他網友都笑翻了！(圖/Dcard)

還有網友表示「真的很恐怖，回過神的時候，手上拿著炸物跟飲料」、「看到後真的覺得，台灣很可怕」、「大學住外面後我同學找我去夜跑，一個月之後我胖了4公斤，你說不危險嗎？」、「一個不小心吃太多」。

據了解，在全球第三方安全機構「UL」統計出2018年的全世界治安，台灣僅排第104名，整體分數61分。其中最新報告顯示，台灣單在「道路安全」以及「交通傷害」兩大項目，分別得到「無法評分」、「80分／全球排名97名」，成績不算好。

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