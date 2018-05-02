得不償失！男子幫搬石頭賺千元酬勞 竟因此惹禍上身

2018年05月02日 07:30 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸杭州臨安一名胡姓男子，平時靠替人搬運貨物維生，去年接到一個至西塢庵遺址搬石頭的案子，一趟給300元(約新台幣140元)左右的酬勞，他來回搬了4趟，共賺1000元(約新台幣4668元)，沒想到卻因此惹禍上身。

浙江長興一名胡姓男子擔任替人搬運貨物的工作，2017年一名蔡姓老闆與他接洽，請他幫忙搬運石頭，胡男一聽見有工作便答應，更叫其他親友一起幫忙，前後幫蔡男搬了4趟，將他要的石頭搬到指定地點，而一趟發放300元的工資，但沒想到之後胡男卻遭警方逮捕。

原來蔡姓老闆是一名古董愛好者，平時就喜歡挖掘古物，2014年曾因盜掘古墓葬罪遭判刑。他在2017年得知臨安天目山鎮有座古禪師塔，但因塔石太重無法一人搬運，便找搬運工人胡男幫忙，大伙力用抬竹竿的方式，將古禪師塔般至蔡男家中。隨後蔡男連繫買家，分別將塔蓋賣3000元，塔身和塔座賣1.5萬元。

據了解，遭竊的禪師墓位於天目山鎮武山村西塢庵遺址內，產自清代均為一般文物，好在當地政府已將遭盜的古物追回，並放至臨安區文物管理保護所，而胡男與其他參與搬運者表示，當時發現要搬的石頭是古墓曾一度質疑，但最終在金錢的驅使下，還是幫忙搬運，認為主要責任應該歸咎於蔡男。

但實際上，只要參與搬運過程就屬共犯，且胡男在過程中曾用藍白條紋布，將塔座蓋住避免被發現，最終蔡男被判1年6個月的有期徒刑，並處罰金6000元，而其他參與搬運者則處以6個月至1年4個月不等的有期徒刑，並處相應罰金，由於考慮到他們犯後態度良好，均適用緩刑。