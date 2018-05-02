得不償失！男子幫搬石頭賺千元酬勞 竟因此惹禍上身

得不償失！男子幫搬石頭賺千元酬勞 竟因此惹禍上身(圖翻攝自/杭州網)

友善列印
/綜合報導

大陸杭州臨安一名胡姓男子，平時靠替人搬運貨物維生，去年接到一個至西塢庵遺址搬石頭的案子，一趟給300元(約新台幣140元)左右的酬勞，他來回搬了4趟，共賺1000元(約新台幣4668元)，沒想到卻因此惹禍上身。

浙江長興一名胡姓男子擔任替人搬運貨物的工作，2017年一名蔡姓老闆與他接洽，請他幫忙搬運石頭，胡男一聽見有工作便答應，更叫其他親友一起幫忙，前後幫蔡男搬了4趟，將他要的石頭搬到指定地點，而一趟發放300元的工資，但沒想到之後胡男卻遭警方逮捕。

原來蔡姓老闆是一名古董愛好者，平時就喜歡挖掘古物，2014年曾因盜掘古墓葬罪遭判刑。他在2017年得知臨安天目山鎮有座古禪師塔，但因塔石太重無法一人搬運，便找搬運工人胡男幫忙，大伙力用抬竹竿的方式，將古禪師塔般至蔡男家中。隨後蔡男連繫買家，分別將塔蓋賣3000元，塔身和塔座賣1.5萬元。

據了解，遭竊的禪師墓位於天目山鎮武山村西塢庵遺址內，產自清代均為一般文物，好在當地政府已將遭盜的古物追回，並放至臨安區文物管理保護所，而胡男與其他參與搬運者表示，當時發現要搬的石頭是古墓曾一度質疑，但最終在金錢的驅使下，還是幫忙搬運，認為主要責任應該歸咎於蔡男。

但實際上，只要參與搬運過程就屬共犯，且胡男在過程中曾用藍白條紋布，將塔座蓋住避免被發現，最終蔡男被判1年6個月的有期徒刑，並處罰金6000元，而其他參與搬運者則處以6個月至1年4個月不等的有期徒刑，並處相應罰金，由於考慮到他們犯後態度良好，均適用緩刑。

赴婚禮會場遇塞車！新人為趕吉...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。