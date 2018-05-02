韓正妹實況主企鵝妹直播失言 鐵粉照樣「斗內」逾55萬

2018年05月02日 07:49 邱柏玟

有越來越多素人透過各種直播平台成為網紅，吸引粉絲、企業贊助賺錢。直播平台Twitch的一名南韓實況主「企鵝妹」Jinny，因為外型亮眼和高學歷，不僅在韓國擁有高人氣，在台灣也有許多鐵粉；日前她分享4月「斗內」(Donate，贊助/捐贈)排行榜，被網友推估她靠贊助月收入就有逾新台幣55萬元。

Yoomjji（@yyj0728）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 21 日 上午 5:20 張貼

南韓高人氣實況主「企鵝妹」不只有吸睛的高顏值，還是個有高學歷、精通多國語言和才華洋溢的正妹，甚至被粉絲冠上「直播界的清流」的名號，而且在台灣也有不少鐵粉，讓她特地到台灣舉辦粉絲見面會；但意外的是，她先前在直播中失言稱夜市食物「Sucks！」，還有和粉絲互動掀起網友論戰。

Yoomjji（@yyj0728）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 16 日 上午 6:59 張貼

儘管發生失言風波跟一些網友批評，企鵝妹的人氣仍然居高不下，日前她在直播中分享4月「斗內」排行榜，發現光是第一名就贊助高達3000美元(約新台幣89000元)，而前十名贊助的金額加總就高達14325美元(約新台幣42.5萬元)。有網友更推估，若將沒上榜的贊助金額預估是前十名金額的五分之一，那加上韓國粉絲贊助的金額，一個月照樣賺進約18622美元(約新台幣55.2萬元)。

Yoomjji（@yyj0728）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 10 日 上午 11:35 張貼

還有網友分享Twitch實況主收入來源有三種，分別是粉絲「斗內」、工商(接遊戲廠商旗下遊戲代言、宣傳活動等)、跟Twitch依流量簽約分成；所以有人認為企鵝妹靠「斗內」就月入55萬元，如果加上其他收入，推測她應該月入破百萬。