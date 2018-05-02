小鮮肉因「乳首恐懼症」無法戀愛 被輪流玩弄到克服竟秒脫單

2018年05月02日 08:57 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大多數人都有自己害怕、不喜歡的東西，甚至有些會影響到日常生活，讓人十分困擾。日本朝日放送電視台綜藝節目《探偵！ナイトスクープ》，主要以替民眾解決問題為內容，先前節目中要幫一名男大學生克服「乳首恐懼症」，沒想到最後靠著被5個人玩弄「乳首」才成功克服，意外的是這集播出後竟獲得熱烈回響。

在當地時間4月27日放映的節目中，有一名住在兵庫縣的男大學生有一個特別的煩惱，就是對「乳首」有莫名的恐懼，無論是不喜歡被碰觸乳頭，或是主動觸碰他人，甚至連看別人被摸都讓他很不舒服；「乳首恐懼症」也讓他感到羞愧，更導致他無法跟女生親熱，成為談戀愛的一大罩門。

節目製作單位決定採用激進的方式，要替小鮮肉克服這項障礙，便派了諧星橋本直陪著男大學生，透過各種特殊方式，像是棉質物刺激乳頭、用夾子夾乳頭、冰塊碰乳頭等，花了5個小時的時間訓練；直到最後透過「終極測試」，讓跟他一樣是美式足球隊的5位隊員輪流玩弄乳頭，只要不扭捏、躲避就成功。

成功克服障礙的男大學生，直接在鏡頭前向球隊經理告白秒脫單。(圖/ 翻攝自《朝日放送電視台》影片)

果然經過一天的激烈訓練，男大學生也成功克服「乳首恐懼症」，更直接在鏡頭前向球隊經理告白，對方也點頭答應，兩人正式開始交往；而有趣的是，這名球隊經理當初還批評他有乳首恐懼症很怪，「希望他能改過來」。這集節目播出後，引起當地民眾熱烈討論，還有人大讚「沒有任何一集能超越」。