富豪捐9.3億蓋房回饋鄉里 慘被「醜惡人性」嚇到不敢返家

2018年05月02日 09:20 陳慶餘

中國大陸廣東一名富豪，在事業有成之後決定回饋鄉里，砸下2億人民幣（約新台幣9.3億）蓋了258棟別墅，並且提供就業機會，希望能夠促進家鄉的經濟發展，但沒想到在別墅完工後，富豪卻被人性的醜惡及貪得無厭給搞到心灰意冷，甚至還有人質疑他的動機，導致他被嚇到好幾年都不敢回家。

被稱之為「廣東豬肉大王」，同時也是「壹號土豬」和「天地壹號」的創辦人陳生，由於當年他考上北京大學經濟學院時沒錢買火車票，是靠著村民的資助之下才得以到北京念書，因此在他在事業有成之後也決定回饋鄉里，除了在家鄉官湖村興建了養豬場為村民提供就業機會外，更砸下重金蓋別墅，希望能夠為村民提供良好的居住環境。

沒想到當別墅蓋好之後卻引發出了不少問題，原來當2013年別墅動工時，村委會按照了1戶1棟的原則來登記，在當時有171戶的村民登記，雖然預計要蓋200棟別墅，但由於當年空地不足，因此就只蓋了140棟，剩下不足的就必須得拆掉舊房來蓋，也就是說那些被拆房子的村民先住進別墅，老房的空地才能建在這些空出來的土地上。

不過在建造別墅的這幾年，不少村民的家中卻出現了人員上的變動，有些人表示自家兒子結婚了、兄弟分家了就多想要分一兩套別墅，更有遷到外地討生活的人也說想要回來分房子，而部分被拆除舊屋的村民甚至還想要索取賠償金，由於問題實在太多，不少村民都想找陳生分好處，因此陳生也被嚇得好幾年都不敢回家，深怕又碰上什麼奇怪的要求。

最後，就在當地政府的介入安排之下，官湖村才透過全體村民大會，在陳生的見證下，利用投票的方式來決定最終的分配方案。在參與投票的150戶村民之中，有149戶都同意使用最初的1戶1棟方式來分配，至於那些不願意搬遷拆房的村民，他們也可以繼續住在老房裡面，他們不會強求搬離，但也就沒有分配別墅的資格了。