親手養大小雞煮來吃 日本「生命教育」讓學生好震撼

課程的尾聲，不少學生都流下不捨的淚水（翻攝nicovideo.jp）

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創立於1933年的日本島根巿出雲農林高等學校，在去年10月增加了生命教育課程，要求學生花半年的時間，將小雞養大之後，在親手宰殺煮來吃。當半年的時間過去，課程進入尾聲之後，許多與自己親手養大的小雞培養出感情的學生，更是紛紛留下不捨的眼淚。

在課程開始後，老師會從挑選雞蛋開始教起，學生們在挑好雞蛋之後，就拿筆在雞蛋上寫名字，並且放入孵化器中孵化。小雞出生後，就開始利用相機拍攝小雞的成長過程，並且將飼養小雞的濕度、溫度、環境等資料詳細的紀錄下來。

半年過後課程進入尾聲，雖然不少學生都已經和雞隻培養出感情，但仍然必須面對親手殺死牠們的殘忍時刻。在量好體重記錄下來後，學生以兩人一組的方式學習如何殺掉雞隻，不少學生在光是在觀看示範過程時就已經眼眶泛淚，甚至有學生一邊啜泣，一邊對著自己一手拉拔長大的雞隻不斷說著對不起。

而在學生親手處理好雞隻後，老師就會把學生帶往廚房開始烹調雞肉，並且在煮好之後吃掉，正式結束這段長達半年的生命教育課程，希望能夠藉此讓學生學習到生命的可貴。

從挑選雞蛋開始，學生從頭開始飼養小雞（翻攝nicovideo.jp） 從挑選雞蛋開始，學生從頭開始飼養小雞（翻攝nicovideo.jp）
不少學生都和雞隻培養出感情（翻攝nicovideo.jp） 不少學生都和雞隻培養出感情（翻攝nicovideo.jp）
學生合掌，滿懷感恩的吃下自己養了半年的小雞（翻攝nicovideo.jp） 學生合掌，滿懷感恩的吃下自己養了半年的小雞（翻攝nicovideo.jp）
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