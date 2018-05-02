野生動物園長進欄內巡視 慘遭獅子狠咬拖行嚇壞眾人

野生動物園長進欄內巡視 慘遭獅子狠咬拖行嚇壞眾人(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導

最近南非一間野生動物園「馬拉克勒捕食者中心」(Marakele Predator Centre)發生驚險事故，67歲的園長霍奇(Mike Hodge)走近有一隻雄師的欄內查看，卻意外遭到獅子衝向前咬住他，還拖行一段距離；有目擊者將全程拍下，嚇壞不少人，不過，慶幸的是，霍奇經治療後無大礙，仍在恢復中，而襲擊他的獅子也被殺了。

綜合外媒報導，事發時間在當地時間4月30日，野生動物園「馬拉克勒捕食者中心」位在南非塔巴津比，園長霍奇當天發現園內有異味，導致園內一隻雄師表現出不安的狀況，他見狀便走進欄內查看；豈料，感到不安的獅子竟突然衝向他，儘管霍奇努力逃向出口，但還是被獅子追到，還咬住他拖行了一段路。

霍奇的友人表示，他是野生動物園的園長一定知道如何跟獅子互動，一定是發生什麼問題，才會造成驚險事故。有目擊者碰巧拍下全程，從影片中看到獅子追著霍奇，狠咬他拖行的畫面，還聽得到現場有人嚇得尖叫，直到有人鳴槍把獅子嚇退，霍奇才及時獲救。

慶幸的是，霍奇被送醫後，醫師診斷出脖子及顎骨受傷，接受治療後已經逐漸康復；但那隻不安到襲擊人的獅子，已經被殺掉，而野生動物園也暫時停止營業。霍奇是英國人，2003年才跟妻子移民到南非，經營野生動物園，飼養10幾隻大型貓科動物，像是獵豹、白獅子、孟加拉虎等。

文章來源：Daily Mail

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