好貼心！沒得到面試邀請 她竟收到公司寄的安慰獎

2018年05月02日 11:56 陳慶餘

這麼為面試者著想的公司竟然真的存在？不少人都有找工作，投了履歷卻石沉大海，一直等不到回應的經驗，不過一位日本女網友近日就分享了一段自己的面試經歷，表示自己在應徵工作時沒有獲得進一步的面試機會，卻收到對方寄來的「安慰獎」，讓她又驚又喜。

日本一位女網友「Sara」近日透過推特表示，自己日前向知名的食品公司可果美（Kagome）投了履歷來申請某一個職位，雖然沒有收到面試的邀請，但卻在事後收到來自可果美的「安慰獎」。

這個「安慰獎」裡頭，除了有可果美自家的產品外，還有一張上頭寫著：「為了答謝你花時間填寫申請表和準備履歷，我們決定送上自家產品來表達謝意，希望妳能繼續支持可果美」的感謝信，包裝上更標註著「小小心意，希望你與家人、朋友都喜歡！」

女網友進一步指出，自己過去就曾聽聞可果美會對面試的人做這樣的事，但完全沒想過會發生在自己身上，相關貼文曝光後，不少網友都對可果美的貼心行為感到相當驚訝，短短不到一個禮拜就超過15萬人按讚分享。