2018年05月02日 12:13 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

家中長輩行動不便的話，通常會請看護專門照顧，以防萬一。英國倫敦有一名退休的銀行家馬塞爾(Marcel Chu)在2008年就已立下遺囑，但他在2014年5月9日過世前兩天，他的女看護亨德森(Donna Henderson)竟得到40%遺產，讓家屬十分傻眼；事後經調查確定，是亨德森抓著馬塞爾的手竄改遺囑，終被判定無效。

綜合外媒報導，馬塞爾在2008年立下遺囑時，決定將財產發給親友，兄弟姊妹將會分到26%遺產，姪子和姪女則有14%，以及一名摯友能拿到7%財產；遺囑中並未打算給女看護亨德森任何遺產，但在他去世前卻多出第二份文件，裡面竟寫著要將財產40%分給亨德森，

最貪女看護肖想富翁遺產 抓他手「引導」簽名奪40%遺產(圖/ 翻攝自臉書)

離奇的情形讓家屬決定告上法院，釐清真相；而馬塞爾的兄弟理查(Richard Dew)跳出來向法官表示，改過財產分配方式的遺囑一定不是馬塞爾簽的，法官也認為當時馬塞爾的身體狀況，應該不具有「精神上的能力」。亨德森對此回應，馬塞爾簽文件時，她有牽著他的手「引導」他簽署，更強調遺囑真的是馬塞爾的願望。

但經過法院調查，法官得知在馬塞爾死前的時間，他因為自身免疫疾病記憶力衰退，都是由看護照料，亨德森很有可能在這期間控制他的生活；法官最終依馬塞爾當時的身體狀況，認為他有喪失記憶的情形，還有糖尿病、敗血症、血壓等問題，故第二份遺囑並不成立，不具有法律效力，所以亨德森不僅無法拿到遺產，還得支付8萬5千英鎊(約新台幣345萬元)的訴訟費。