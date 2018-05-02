17票之差驚險獲勝！WWE「大紅殺人機器」贏得縣長初選

2018年05月02日 13:11 陳慶餘

最後雅各斯以17票之差驚險獲勝，他也緊張到滿頭大汗（翻攝臉書）

在世界摔角娛樂（WWE）中擁有相當知名度的選手肯恩（Kane），去年4月宣布將以本名雅各斯（Glenn Jacobs）投入政壇，並且將會爭取參選美國田納西諾克斯縣（Knox County）的縣長資格。根據外媒報導，當地時間5月1日，雅各斯驚以17票的驚險差距，險勝同黨對手安德斯（Brad Anders），確定將代表共和黨參選諾克斯縣的縣長。

WWE的選手常要隨著巡迴演出跑遍世界各地，而雅各斯在宣布投入選戰後，便開始慢慢淡出擂台，鮮少出現在WWE的賽事當中，如今初選驚險過關，正式的投票選舉將於今年11月6日登場，雅各斯將會對代表共和黨對上民主黨的資深政壇老將海尼（Linda Haney）。

在1997年以「肯恩」的名號在WWE現身的雅各斯，以其高大的外型及場上的破壞力取得不少人氣，在生涯中曾獲得18次冠軍頭銜的他，也被譽為「大紅殺人機器」（The Big Red Machine），和另一個傳奇摔角手送葬者（The Undertaker）所組成的破壞兄弟（Brothers of Destruction）在當時的宰制力不容小覷。雖然肯恩在近年來多被當成年輕選手的「升級包」，而送葬者也面臨退休，但兩人仍是不少摔迷心目中的偶像。