超高時薪讓她好心動 面試才驚覺是在找酒店妹

超高時薪讓她好心動，面試才驚覺是在找酒店妹（示意圖／shutterstock）

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打工時千萬不要被不合常理的高薪騙了！有女網友表示，自己因為最近找打工「很貪小便宜」，在看到時薪很高就想嘗試看看，加上對方的店址看起來也是正常店家，所以她就透過偷訊軟體聯絡面試，沒想到在與面試的人見面之後，女網友才發現原來對方要找的是酒店小姐，在用盡各種方法推辭後才得以離開現場。

女網友在「DCARD」發文表示，在看到對方時薪開很高之後，就加了對方的LINE來詳談，結果對方劈頭就問她身高體重，還約在不是店家的咖啡廳面談，雖然心裡有點疑慮，但她還是到場赴約。

「到了捷運站後有個身上刺青的8+9來，開始覺得不妙了…」女網友表示，對方邀她到星巴克面談，開場就直接表示如果時薪有700多，但工作內容是要和客人聊天，並且偶爾要喝點酒，這時女網友才驚覺原來對方要找的竟然是酒店小姐，而她在發現真相後，也嚇得趕緊找藉口推辭，終於在一個小時後脫身成功。

貼文曝光後，網友也紛紛留言回應：「問身高體重我就覺得有問題了」、「我也差點被騙過…可是我沒有去，但是還是覺得可怕」、「陌生人的飲料你也敢喝」、「盡量別找人力派遣公司的工作，很多都沒保障也不夠安全」、「光是看桌邊服務就要有警覺了，正常工作一定都會放店家資訊的」。

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