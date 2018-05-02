16歲少女課堂學分娩 回家竟現學現賣替阿姨接生

分娩示意圖非當事人。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

一般女人懷孕後，每次的產檢到分娩通常都會到醫院報到，但也有可能發生緊急狀況！美國一名女高中生海斯(Morlie Hayes)日前才在課堂上學到分娩的相關知識，沒想到竟馬上遇到阿姨克里杰(Laura Creager)臨盆，來不及送醫讓她得現學現賣；所幸分娩過程十分順利，克里杰對於外甥女替她接生也感到安心又舒服。

綜合外媒報導，16歲女高中生海斯和家人住在美國猶他州，她的阿姨克里杰在4月28日到家裡玩，克里杰是預產期在5月19日即將臨盆的孕婦，但沒想到當天克里杰的羊水突然破了，家中碰巧沒有其他大人，讓海斯相當慌張，不過，她馬上讓自己冷靜下來，仔細想想應該怎麼處理眼前的緊急狀況。

海斯想到離家中最近的醫院也要花費30分鐘車程，克里杰趕緊跟她說自己感覺胎兒的頭要鑽出來了，一定要馬上分娩才行；慶幸的是，海斯不久前才在課堂上學到分娩的相關知識，所以她剛好能「現學現賣」。海斯帶著克里杰到浴室，讓她躺在毛巾和枕頭上，不到幾分鐘，克里杰子宮收縮後就用力產下女兒。

分娩過程意外地十分順利，海斯在小表妹生下來後，也馬上確認她沒有被臍帶纏頸，膚色也正常，更在救護車來之前就替小表妹清潔，等待救護人員抵達後，才替小表妹剪臍帶。克里杰事後很感謝海斯當下妥善的處理，讓她能平安生下女兒，並直言「多虧海斯在身邊，才會如此順利」。

文章來源：Daily Mail

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