交通亂象嚴重！街上佈滿狗屎菸蒂 她在中和租屋嚇呆：像在地獄

2018年05月02日 16:14 杜炤佑

許多人在外租屋都會希望環境優良，又可以在便宜的租金下得到的良好居家品質。不過日前就有網友在PTT上發文表示，身為外地人的她，近日選擇在中和的巷子內租屋，沒想到生活環境讓她超失望，不僅街道又髒又臭，而且交通混亂的現象也非常嚴重。

網友在「批踢踢實業坊」WomenTalk版分享自己的租屋心得，她表示，自己住在華中橋下來中和那一帶附近的巷內，沒想到住下來後，發現附近街景除了充滿狗屎、煙蒂、垃圾、廚餘、小吃攤洗鍋水和檳榔渣外，人行道還常常被機車或是店家佔用，逼得她要走在馬路上。另外，交通亂象也很嚴重，就像是「考駕照就直接考景平路從頭開到尾，或是騎到尾沒死沒撞車，大概就可以發駕照了！」

原PO還說，租屋處附近的鄰居也是個問題，「機車停在自己租屋處門口也能被鄰居整台移走，說他們的汽車要停，但那塊地根本不是他們家的」，這類狀況多次發生，而且對方還理直氣壯、態度惡劣像流氓一樣。

原PO最後說道：「中和真的是租屋以來遇過最爛、最亂、最髒的地方，環境髒、空氣差、鄰居素質差、交通亂！房租說真的也沒便宜到哪裡去。」對此，其他網友也紛紛回應，「永和其實也差不多，我老公第一次（住）的時候，結語是這種地方怎麼有那麼多人願意住XD」、「每次去中和出差，都覺得是去地獄」、「我住在中永和交接處，從小就住這，除了生活機能好，好像沒別的優點」、「在中和住了十年多真心覺得品質很差，路小車流量多不打緊，逆向機車超多」、「捷運又施工，路小車超多，馬路根本賽車場」、「相比之下新店離臺北近，街道整齊還有自然景觀」。