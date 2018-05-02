小資男月入27K「給10K孝親費」 爸媽一句話讓他超崩潰

2018年05月02日 18:03 杜炤佑

一個人在外地工作真的很辛苦！一名網友在網上發文表示，獨自在台北打拼的他，每個月大概27K，然後給父母孝親費10K，雖然他從不讓父母知道自己低薪的狀況，但父母每每與他的對話，卻讓他快要崩潰，直呼「好好生活真的好難好難…。」

網友在論壇「mobile01」PO文表示，因為爸爸在公家機關上班，一直以來，就是認為公司什麼都要照勞基法，一定有加班費、節日禮金等等，「之前就有暗示過說如果有獎金，是不是要多拿一點回來」，但原PO卻感嘆地說，「本薪都這麼低了，哪來的獎金？但當初就是跟他們說台北工作機會比較好才來的。」

原PO表示，最近爸爸又提到，身邊很多朋友的小孩今年又拿獎金等等，讓原PO覺得很心酸，但自尊又不允許自己示弱，「只能想辦法賺點外快、狂玩全民大會考那類可以賺獎金的遊戲，聽到這禮拜天有加碼100萬獎金，準備守著螢幕賺錢。」 所以原本預計要回家的行程也取消，向爸媽說公司有事，結果爸媽卻回他：「這麼累喔，啊有沒有加班費？少賺一點沒關係，健康重要」，讓原PO壓力大到差點哭出來。

文章一出，其他網友也紛紛建議，「可以找一天跟父母好好坐下來談，別讓親情壓垮你的經濟」、「你父母還在工作，老爸又是公務員，你還沒成家，做父母的如果不缺錢就不該跟子女拿孝親費，除非你以後的婚事費用全由父母支出」、「除非父母缺錢，否則拿錢投資自己，加強語言或考國內外專業證照，讓自己未來的薪資有更大的成長空間，會比較實際一點⋯」、「27k是底薪嗎？加完班有多少？我要是你早跑了」。