64歲阿公娶辣妻！她離婚凹770萬贍養費 結局神逆轉

64歲阿公娶辣妻！她離婚凹770萬贍養費 結局神逆轉(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導

澳洲昆士蘭州（Queensland）一名女子希金斯（Higgins，化名）在31歲那年認識一名64歲的商人，後來得知對方想送她一棟房子後，就帶著女兒一起嫁過去。沒想到才3年宣布婚姻破裂，希金斯要求對方將112萬澳幣（約台幣2500萬元）房子登記在她的名下，卻遭到法官駁回，而且還得支付前夫18萬澳幣（約台幣400萬元），後果得不償失。

2006年希金斯遇見一名64歲的商人，當時以1晚1500澳幣（約新台幣3.4萬元）的價碼進行性交易，不久後他便愛上對方，兩人也陷入熱戀，停止了收費的「交易關係」。2010年該名商人在墨爾本買了一棟112萬澳幣（約台幣2500萬元）的房子，並登記在兩人的名下，兩人也在2012年結婚了。

據了解，希金斯的丈夫在婚後支付所有的費用，包括希金斯去豐胸、打肉毒桿菌、衣服、鞋子等治裝費，甚至連繼女的學費也是他負責。但3年過後，希金斯與丈夫的婚姻宣布破碎，希金斯向前夫提出「這棟112萬房子要登記我名下」和約3.4萬澳幣（約台幣767萬元）贍養費的要求，卻遭對方拒絕，並告上法院。

希金斯向法官表示，當年她嫁給前夫後，放棄了自己的工作，做了很多犧牲，所以房子本來就應該歸她所有。但法官保羅（Paul Cronin）並無採信希金斯的說法，並根據她3年的婚姻當中花了很多前夫的錢，最後做出裁定「得支付前夫18萬澳幣」。

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