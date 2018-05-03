年紀輕輕就老花眼？！ 看近看不清

2018年05月03日 07:30 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

不少人每天埋首於電腦前絞盡腦汁，對著螢幕的時間通常動輒9、10個小時，有些人會覺察自己的「視力」似乎急速惡化，看書報或者手機、電腦螢幕總是模糊看不清楚，看遠處又還好，心想：該不會是長時間盯著螢幕看，讓我的眼睛提早老花了吧？！

有了這些徵狀後，也許看過幾次眼科，也做了矯正，連老花眼鏡都配好了，然而眼睛的問題並沒有解決，模糊的視力讓生活非常不方便，困擾極了！根據郭育祥醫師表示「這問題可能根本不是所謂的老花眼，而是自律神經失調所引起的。」

郭醫師表示，自律神經系統遍及全身上下，包括瞳孔，掌管瞳孔的放大與縮小。當我們遇到危機或緊張的情況時，交感神經會作用，讓瞳孔放大，好接收更多的光線，焦距也會放在遠處，讓我們的視線能夠看得更遠，就好像貓咪在黑夜中，眼睛總是圓滾滾的，這正是牠處於戒備狀態，需要更多光線、看得更遠更清楚之故。副交感神經的作用與作用時機則正好相反，在人感覺放鬆或想休息的時候，副交感神經會運作，讓瞳孔縮小，焦距會落在近處，接收到的光線也比較少。

以上所描述的，是在自律神經系統平衡穩定的時候，倘若失調呢？瞳孔應該縮小而未縮，長時間接收到太多光亮，便容易出現畏光的感覺；焦距落在遠方，看近處的書報、手機或電腦螢幕，便顯得模糊不清。郭醫師表示問題根本不是出在有老花眼了，因此即便怎麼看眼科，或是佩戴上新的眼鏡，也無法解決的困擾。

然而在接受正規治療，一步一步獲得改善之前，郭醫師提供幾個馬上做馬上好的方法。首先是建議您戴墨鏡，即使是在室內也一樣，如果是3C商品的重度使用者，則不妨直接將螢幕調暗，以此暫時替代還不能正常縮放的瞳孔，不僅眼睛感覺舒服多了，不再畏光，視力也會變得更清晰唷！

透過上述調整情況若有顯著改善，更代表問題的根本極可能為自律神經失調，建議還是盡快求助專業醫療，進行檢測了解失調程度，以利根本治療，方式徹底解決之道！

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