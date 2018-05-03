年紀輕輕就老花眼？！ 看近看不清

年紀輕輕就老花眼？！ 看近看不清(示意圖/shutterstock達志影像 提供)

友善列印
/綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

不少人每天埋首於電腦前絞盡腦汁，對著螢幕的時間通常動輒9、10個小時，有些人會覺察自己的「視力」似乎急速惡化，看書報或者手機、電腦螢幕總是模糊看不清楚，看遠處又還好，心想：該不會是長時間盯著螢幕看，讓我的眼睛提早老花了吧？！

有了這些徵狀後，也許看過幾次眼科，也做了矯正，連老花眼鏡都配好了，然而眼睛的問題並沒有解決，模糊的視力讓生活非常不方便，困擾極了！根據郭育祥醫師表示「這問題可能根本不是所謂的老花眼，而是自律神經失調所引起的。」

郭醫師表示，自律神經系統遍及全身上下，包括瞳孔，掌管瞳孔的放大與縮小。當我們遇到危機或緊張的情況時，交感神經會作用，讓瞳孔放大，好接收更多的光線，焦距也會放在遠處，讓我們的視線能夠看得更遠，就好像貓咪在黑夜中，眼睛總是圓滾滾的，這正是牠處於戒備狀態，需要更多光線、看得更遠更清楚之故。副交感神經的作用與作用時機則正好相反，在人感覺放鬆或想休息的時候，副交感神經會運作，讓瞳孔縮小，焦距會落在近處，接收到的光線也比較少。

以上所描述的，是在自律神經系統平衡穩定的時候，倘若失調呢？瞳孔應該縮小而未縮，長時間接收到太多光亮，便容易出現畏光的感覺；焦距落在遠方，看近處的書報、手機或電腦螢幕，便顯得模糊不清。郭醫師表示問題根本不是出在有老花眼了，因此即便怎麼看眼科，或是佩戴上新的眼鏡，也無法解決的困擾。

然而在接受正規治療，一步一步獲得改善之前，郭醫師提供幾個馬上做馬上好的方法。首先是建議您戴墨鏡，即使是在室內也一樣，如果是3C商品的重度使用者，則不妨直接將螢幕調暗，以此暫時替代還不能正常縮放的瞳孔，不僅眼睛感覺舒服多了，不再畏光，視力也會變得更清晰唷！

透過上述調整情況若有顯著改善，更代表問題的根本極可能為自律神經失調，建議還是盡快求助專業醫療，進行檢測了解失調程度，以利根本治療，方式徹底解決之道！

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

文章來源：Dr.Guo‧《郭育祥診所》

釣蝦場炒飯有祕方？ 專業網友... 看完《復仇者3》竟有「死侍」...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。