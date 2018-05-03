看完《復仇者3》竟有「死侍」當攝影師 回家看照秒崩潰

看完《復仇者3》竟有「死侍」當攝影師 回家看照秒崩潰(圖/ 翻攝自《爆廢公社》)

友善列印

近期上映的漫威電影《復仇者聯盟3：無限之戰》(Avengers: Infinity War)吸引許多影迷前去朝聖，更是民眾熱烈討論的話題之一。日前有網友和朋友一起去看電影，結束後竟幸運地遇到漫威英雄系列中的「死侍」(Deadpool)，他們興奮地請對方幫拍大合照，沒想到回家一看，合照居然成了「自拍照」，讓他哭笑不得。

1日晚上有一名男網友在臉書社團發文，提到他和一群朋友當天去高雄喜滿客影城朝聖近期上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》；看完電影離場時，居然在影城看到超級英雄「死侍」，一群人興奮地麻煩他替他們跟《復仇者3》背板合照。

原PO沒想到請死侍當攝影師拍合照，卻得到他的自拍照。 原PO沒想到請死侍當攝影師拍合照，卻得到他的自拍照。(圖/ 翻攝自《爆廢公社》)

他們站在死侍面前擺Pose、露出滿足的笑容，直到他按下快門拍完照；不過，當原PO和朋友事後一看死侍充當攝影師的大合照，讓他無奈地表示，「結果…只有自拍這一張」，還附上代表憤怒的顏文字比出左右2根中指。

漫威的超級英雄系列中，「死侍」不單單只有能力打敗敵人，他最吸引粉絲的地方，就是他總愛在打鬥或是任何地方，都能說出一些俏皮話，白爛的個性意外地「親民」；因此原PO遇到的死侍幫忙拍合照時，果然也展現他的性格，讓大合照變成死侍的自拍照。

「死侍」幽默地行為讓網友看完都笑了，紛紛留言「這死侍專業」、「完美詮釋」、「有有有，有他白爛的特點」、「很像他的作風」、「完全就是死侍的風格，恭喜遇到本人」、「不意外啦哈哈哈」、「果然找死侍拍就不對了」，還有不少人忍不住直呼，「本人無誤」、「一定是本人」、「太敬業了」。

年紀輕輕就老花眼？！ 看近看... 糊塗爸開了360公里不覺6歲...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。