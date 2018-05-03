看完《復仇者3》竟有「死侍」當攝影師 回家看照秒崩潰

2018年05月03日 07:54 邱柏玟

近期上映的漫威電影《復仇者聯盟3：無限之戰》(Avengers: Infinity War)吸引許多影迷前去朝聖，更是民眾熱烈討論的話題之一。日前有網友和朋友一起去看電影，結束後竟幸運地遇到漫威英雄系列中的「死侍」(Deadpool)，他們興奮地請對方幫拍大合照，沒想到回家一看，合照居然成了「自拍照」，讓他哭笑不得。

1日晚上有一名男網友在臉書社團發文，提到他和一群朋友當天去高雄喜滿客影城朝聖近期上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》；看完電影離場時，居然在影城看到超級英雄「死侍」，一群人興奮地麻煩他替他們跟《復仇者3》背板合照。

原PO沒想到請死侍當攝影師拍合照，卻得到他的自拍照。(圖/ 翻攝自《爆廢公社》)

他們站在死侍面前擺Pose、露出滿足的笑容，直到他按下快門拍完照；不過，當原PO和朋友事後一看死侍充當攝影師的大合照，讓他無奈地表示，「結果…只有自拍這一張」，還附上代表憤怒的顏文字比出左右2根中指。

漫威的超級英雄系列中，「死侍」不單單只有能力打敗敵人，他最吸引粉絲的地方，就是他總愛在打鬥或是任何地方，都能說出一些俏皮話，白爛的個性意外地「親民」；因此原PO遇到的死侍幫忙拍合照時，果然也展現他的性格，讓大合照變成死侍的自拍照。

「死侍」幽默地行為讓網友看完都笑了，紛紛留言「這死侍專業」、「完美詮釋」、「有有有，有他白爛的特點」、「很像他的作風」、「完全就是死侍的風格，恭喜遇到本人」、「不意外啦哈哈哈」、「果然找死侍拍就不對了」，還有不少人忍不住直呼，「本人無誤」、「一定是本人」、「太敬業了」。