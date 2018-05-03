糊塗爸開了360公里不覺6歲兒溜下車 轉眼竟天人永隔

2018年05月03日 09:03 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

年幼的孩童調皮搗蛋是很常見的狀況，但又加上糊塗的家長卻可能釀成大禍！不久前大陸廣西壯族自治區發生一起憾事，有一名陳姓男子開車送6歲大的兒子到廣東省東莞市上學，路途中男童竟趁機溜下車，誇張的是陳男開了360公里遠才接到一通電話，才知道兒子偷溜後就被一輛車輾過慘死，轉眼天人永隔。

綜合陸媒報導，4月7日陳男要從廣西壯族自治區來賓市開車載兒子到廣東省東莞市上學，在路途中陳男一度下車上廁所，男童竟調皮地偷溜下車，而糊塗的陳男回車上竟沒發現兒子不見了，便直接開車離開。

警方在事發現場蒐證後，於4月13日找到嫌犯。(圖/ 翻攝自微信公眾號@來賓交警)

當陳男開了360公里的車程後，已經到廣西和廣東交界處，才接到一名員警電話，但他卻仍沒察覺兒子不在車上，還直接繼續向前開到桂東服務區；直到他想叫兒子一起下車在服務區內吃東西，他才驚覺應該在後座的兒子不見了，即刻回電給員警才知道兒子發生事故。

事發當天有民眾看到男童躺在馬路正中央，疑似沒有生命跡象，就馬上報警處理；而男童極有可能是偷溜下車後，來不及走到路旁就被後方車輛輾過。警方到場蒐證，在4月13日找到嫌犯，對方也坦承當天晚上喝了酒，看到路上的男童一動也不動，以為是「公仔」就直接開車輾過，而陳男也從此跟心愛的兒子天人永隔。