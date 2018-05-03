失手砍死人上山出家當和尚 男子逃28年仍被逮

2018年05月03日 09:17 陳慶餘

中國大陸上海一名張姓男子，在28年為了幫親戚出氣不慎失手砍死人，而他在闖禍後就開始四處流浪，在多年來分別逃到了東北、內蒙古等地，甚至還結過兩次婚。在逃難多年後，男子身心俱疲，最後決定皈依佛門，跑到浙江台州一間寺廟剃度出家當和尚，不過在警方鍥而不捨的追查之下，張男終究還是被逮。

28年前，當時正在賣西瓜的男子聽聞自己的舅舅遭人毆打，就立刻帶著西瓜刀到場助陣，但沒想到卻在過程中失手砍死人，就此開始了逃亡生涯。回憶起當年，張男表示當時自己根本就不知道該去哪裡，只能一直順著路漫無目的地往前走，「路上又累又餓，實在餓得受不了了，就去找路邊人家討點飯，或者啃地上的西瓜皮」。

張男就這樣一邊乞討，一邊偷偷爬上了一台開往東北的火車，並且在當地當一個養蜂人，接著又跑到內蒙古去當木匠，開了一間家具店，並且和當地一名女子結婚，隨後又開了一間佛具店，希望透過這種方式來贖罪，不過由於經營不善，佛具店在沒開幾年之後就關門倒閉。

2014年，男子和第二任妻子離婚，感到自己的人生變成一場空的他，聽聞江西一間寺廟頗具盛名，加上自己和佛也有點緣分，因此就跑去剃度出家。在當了和尚後，男子就開始雲遊四海，在全國各地的寺廟掛單修行，最後落腳在浙江台州的某間小廟，「這裡很清靜，村民也很虔誠，非常適合修行」，但警方一直沒有放棄追捕，去年6月警方靠著高科技的天網鎖定張男並將他逮捕。

「如果不是警察出現在我面前，那一年的事情我早就忘了！」張男指出，自己當時無心殺人，但自從皈依佛門後他對一切都看得很開，「一切都是空，掛念它做什麼？」