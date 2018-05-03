北一女學霸「永遠第一名」讀書秘訣曝光！

北一女學霸「永遠第一名」讀書秘訣曝光！（圖／本報資料照片）

友善列印
／綜合報導

國立台灣大學昨（2）日放榜，今年共錄取1678名學生，北一女中總計有5位學生錄取台大醫學系、牙醫系1人、藥學系3人；其中，以滿級分錄取台大醫學系的顏嘉瑜，高中3年幾乎每次段考都是班上第一名，她的讀書祕訣是「上課全神貫注，下課前就要立刻學會。」

北一女中昨召開記者會，分享學生讀書心得，同樣以滿級分錄取台大醫學系的學生蘇筠晴說，顏嘉瑜在數理資優班，是「永遠的第一名」。顏嘉瑜表示，她好勝心很強，憑著「他都可以，為什麼我不行？」的信念，會督促自己念書。

談到她的讀書秘訣，則是「上課專注，下課前要學會」，如此一來念書有效率，回家也會比較輕鬆，可以做自己有興趣的事。

顏嘉瑜最有興趣的科目是英文和生物，她認為，生物科很重要的就是理解，很多人覺得生物是硬背的科目，「但其實生物很有趣，只要自己推演，很多內容都可以理解，不用死記。」

台大申請放榜　北一女學子表現佳 台灣大學2日公布107學年度大學個人申請錄取結果，北一女學生何欣蓉（右）同時錄取台大5學系，顏嘉瑜（左起）、蘇筠晴、鄭芊芊則都是錄取醫學系。中央社實習記者陳乃瑜攝　107年5月2日

另外，同時錄取台大國際企業學系、法律系法學組、司法組、財經法學組及工商管理學系企業管理組的何欣蓉也表示，自己的讀書方法跟顏嘉瑜差不多，也是段考3週前，就開始認真念書，「不會段考前臨時抱佛腳。」

台灣大學申請入學放榜，北一女中正取人數161人次，總計有5位學生錄取台大醫學系、牙醫系1人、藥學系3人；第二類組部分，電機工程系2人、機械工程6人、材料工程系2人；第一類組部分，財經系6人、國際企業系10人，法律系則有5人，另有26位學生錄取國外大學確定前往就讀。

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