2018年05月03日 10:29 陳慶餘

爆笑!3歲男童用這招打棒球 網讚:根本天才(取自臉書,如遭移除請見諒)

年紀輕經玩法就這麼另類,真的是很有自己的想法!美國加州一名3歲的男童,日前在一場棒球比賽中跑壘時,不像一般人都會快速衝刺,反而是使出一招「超級慢動作」,用史上最龜速的方式跑回本壘,影片在推特上瘋傳,讓不少網友看了之後都通通笑歪,更大讚這位男童根本是喜劇天才。

綜合外媒報導,3歲男童薩西多(Lennox Salcedo)日前和其他男童在一場棒球比賽中練習,沒想到當教練要他用吃奶的力氣從三壘往本壘衝刺時,天生反骨的薩西多卻不甩教練的建議,反而用與教練的要求完全相反的「超龜速跑法」來跑壘。

當薩西多的父親發現自己的兒子在搞怪後,立刻跑上前去催促兒子跑快點,沒想到薩西多卻仍然無視老爸,堅持用龜速跑到本壘,然後再使出一招慢動作滑壘,在場的其他家長及觀眾,也通通被眼前的景象給逗樂。

事後,薩西多的堂哥將這段影片PO上推特後立刻引起網友熱議,上傳不到短短一個禮拜就觀看次數就突破800萬,按讚次數超過41萬,分享次數也高達14萬。在影片爆紅之後,美國廣播公司(ABC)也隨即在臉書上分享影片,觀看次數也突破600多萬,同時更對薩西多下了個註解,認為他「打棒球可能沒前途,但是很有機會能在喜劇界發光發熱!(He may not have a future in baseball, but he might have a bright future in comedy!)」