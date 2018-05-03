爆笑！3歲男童用這招打棒球 網讚：根本天才

薩西多（Lennox Salcedo）使出一招龜速跑法，讓網友看了之後通通笑翻（影片截圖）

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爆笑！3歲男童用這招打棒球 網讚：根本天才（取自臉書，如遭移除請見諒）

年紀輕經玩法就這麼另類，真的是很有自己的想法！美國加州一名3歲的男童，日前在一場棒球比賽中跑壘時，不像一般人都會快速衝刺，反而是使出一招「超級慢動作」，用史上最龜速的方式跑回本壘，影片在推特上瘋傳，讓不少網友看了之後都通通笑歪，更大讚這位男童根本是喜劇天才。

綜合外媒報導，3歲男童薩西多（Lennox Salcedo）日前和其他男童在一場棒球比賽中練習，沒想到當教練要他用吃奶的力氣從三壘往本壘衝刺時，天生反骨的薩西多卻不甩教練的建議，反而用與教練的要求完全相反的「超龜速跑法」來跑壘。

當薩西多的父親發現自己的兒子在搞怪後，立刻跑上前去催促兒子跑快點，沒想到薩西多卻仍然無視老爸，堅持用龜速跑到本壘，然後再使出一招慢動作滑壘，在場的其他家長及觀眾，也通通被眼前的景象給逗樂。

事後，薩西多的堂哥將這段影片PO上推特後立刻引起網友熱議，上傳不到短短一個禮拜就觀看次數就突破800萬，按讚次數超過41萬，分享次數也高達14萬。在影片爆紅之後，美國廣播公司（ABC）也隨即在臉書上分享影片，觀看次數也突破600多萬，同時更對薩西多下了個註解，認為他「打棒球可能沒前途，但是很有機會能在喜劇界發光發熱！（He may not have a future in baseball, but he might have a bright future in comedy!）」

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