最危險機車！坐墊、腳踏墊貼滿生鏽圖釘 網驚呼：如坐針氈？

2018年05月03日 11:30 邱柏玟

先前曾傳出有民眾為了不讓愛車遭移動車位，會在機車後座扶手貼圖釘，引起熱議，沒想到最近台南出現一台「最危險機車」，有民眾看到一台機車坐墊和腳踏墊貼滿生鏽圖釘，讓他看了相當傻眼。照片讓大票網友超震驚，有人更擔心地說，「生鏽圖釘欸！刺到很危險，還要打破傷風」。

昨(2)日有一名台南的網友在臉書團發文，看到住家附近的巷弄裡，停了一台「最危險機車」，從照片中看到機車坐墊佈滿咖啡色圓點，仔細一看才發現居然是生鏽的圖釘，再往下看就連腳踏墊也一樣，讓整台車危險度大增；原PO直言，「我不知道這是誰這麼屌，是自己要練功？還是幫別人練功？」，他也認為如果是要佔車位也不用釘成這樣，還可能害流浪貓受傷。

許多網友認為車主不是要佔車位，就是要害流浪貓受傷。(圖/ 翻攝自《爆料公社》)

沒人能確認車主為什麼這樣做，但大票網友對這台超危險的機車，紛紛留言分享自己的看法，「密集恐懼症發作了」、「真的是如坐針氈啊」、「這車坐墊也太前衛」、「我還以為是指滑用的」；不過，有部分網友認為車主會這樣做，推測應該是用報廢機車來佔車位，讓眾人忍不住痛批車主「缺德」。

有不少愛貓人士看到機車照片都相當憤怒，留言質疑車主想法叵測，「存心不想給浪貓休息的」、「他是不是在防浪貓爬上去啊？」、「貓咪晚上一個不小心跳上去就受傷了」、「直覺告訴我，這台車是貓的殺手」，但有網友也無奈地說，「這要檢舉虐待動物有難度，因為法律上很難證明他這樣做是為了讓浪貓不能休息」。