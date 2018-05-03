女星被逼19禁陪酒 受夠解約反被求償8000萬

2018年05月03日 11:49 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓演藝圈競爭激烈，不少女團為了殺出血路，常常穿著性感，甚至推出超鹹濕的「19禁」MV，每每引起爭議。南韓女團「Hello Venus」隊長Alice（宋主喜송주희）過去曾是女團「ORA」的成員，她指控前東家逼她們穿上性感服裝，跳煽情舞蹈，卻導致MV被禁播，更無法登上電視節目進行宣傳，離譜的是，還被要求穿著暴露到私人招待所陪酒，憤而離開前東家，不料卻反而吃上官司，遭求償8000萬韓元（約台幣220萬元）的賠償金。

根據《ETtoday星光雲》報導，Alice在2009年和前東家簽了7年合約，並加入「ORA」，但公司卻要求她們穿著暴露的舞台服裝進行表演，即使她多次提出「更換適合表演的服裝」仍被以財務困難為由拒絕，再加上拍攝的MV因為太過煽情而遭到禁播，同時也被拒絕登上節目宣傳，名氣自然不高，忍無可忍的她，最終在2011年透過律師提出終止合約，並與經紀公司Fantagio簽約，以女團「Hello Venus」出道。

不過前東家隨即向Alice提出訴訟，求償8000萬韓元（約台幣220萬元）的培訓費，並聲稱「我們都有對Alice進行個人聲樂、舞蹈課程，對於Alice的個人發展也給予支持，都有安排恰當的服裝與拍攝音樂錄影帶，但Alice不顧及公司的立場，並沒有依照計畫出道而離開了公司。」

在訴訟期間，Alice則反駁前東家說法，並表示沒有收到公司所承諾的200萬韓元頭期款，同時也沒有受到公司所承諾的保障住宿，更沒有安排妥當的培訓地點。除此之外，前東家還要求她到酒店之類的場所，招待公司高層等不合乎契約的內容。

南韓法院4月30日判決出爐，以前東家帳簿沒有收入分配的證據為由，認為並沒有履行合約內容，因此裁定前東家敗訴。