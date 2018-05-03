當兵12大崩潰時刻！抽到海陸才排第六…

2018年05月03日 13:02 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

講到當兵話題，許多男人常常滔滔不絕、聊到渾然忘我…之所以這麼激動，莫過於從「死老百姓」晉身軍人後，不僅從早到晚被罵到懷疑人生，還要面對許多奇葩體驗。

對此，「DailyView網路溫度計」透過《KEYPO網路大數據》觀察網友近一年來，在臉書、PTT及各大新聞媒體、討論區的留言，統整出「當兵12大崩潰時刻」，讓不少當過兵的網友直呼「X！真的太中肯了」。

十二、明天洞八

大家都知道，當兵的人什麼都可以忍，但要他們多待軍營一天根本生不如死，因此只要聽到長官說「明天洞八！」所有放假的阿兵哥當晚都會瞬間崩潰，在放假前如同行屍走肉。

十一、收假

阿兵哥收假前會出現飯吃不下、水喝不了的「收假症候群」，光是想到沒辦法隨心所欲打遊戲、玩電動、吃麥當勞，就已經很無奈，這時候再想到長官那張永遠準備罵人的臉，真的會超級厭世。

十、督導來的時候

當過兵的都知道，為了恭迎督導，除了廁所要掃得乾淨，內務要整潔，連牆壁都要重新油漆，甚至連盆栽的葉子都要一片一片擦過，搞得人仰馬翻，還沒出操就先累得像條狗。

九、理平頭的時刻

這時候的男生大多正是愛美的年紀，一想到要理平頭，真的很崩潰，上一秒還是宋仲基，下一秒就變成送重機，看起來不只不帥還很「皓呆」，放假出軍營，人家一秒就看出你是阿兵哥。

八、伙食很難吃

當兵前許多男生會很挑食，也愛嫌媽媽做菜難吃，但一進到軍營後就會發現大錯特錯了！軍中的伙食，最好吃的是饅頭「因為它不用煮...」青菜常常不是太鹹就是太苦，讓人邊吃邊流淚。

七、出操

雖然說當兵被操是應該的，但每次聽到出操還是覺得很崩潰，在夏天30幾度高溫下全副武裝刺槍、跑五千公尺、跑單兵戰鬥教練，真的不是開玩笑的，再加上全身揹著40公斤的裝備跑步，保證累到笑不出來。

六、抽到海軍陸戰隊

當兵抽籤那一天，很多人都會四處求神拜佛，或是在手上畫一個眼睛，為的就是希望眼睛睜亮一點，不要抽到海軍陸戰隊，一旦抽到海軍陸戰隊，代表苦日子要來了，至於有多苦？曾聽說有胖子去當海陸，一年後肥肚變腹肌，從肥仔變成肌肉男，可見訓練有多「精實」。

五、部隊起床

當兵又要出操又要做業務，每天累得半死，只剩下睡覺可以舒服點，但每次覺得剛睡著的時候就會聽到「部隊起床！」不僅必須快速起床將棉被折成豆腐干，還要趕緊衝到操場早點名，有些人雖然退伍許久，但現在聽到有人喊「部隊起床」仍會瞬間彈起，簡直是忘不掉的夢魘。

四、天災人禍協助救災

身為中華民國的軍人除了會打仗之外，每當發生重大災難就要投入救災，颱風來襲時負責清淤泥，大地震時負責搬石塊，一般人不想做、做不來的事，都要捲袖上陣！

三、站哨

在軍中站哨不僅無聊，還要一個人忍受2小時不動的漫長時光，若來接哨的學長又睡過頭拖哨，那真的是會讓人瞬間崩潰。

二、被長官罵

當兵前，很多人都會覺得自己天資聰穎，結果進到軍營後照三餐被班長罵，連喝水也被罵，於是開始懷疑「難道我真的是白癡嗎？」說到被罵，就不得不稱讚軍中班長，罵人不只可以不帶髒字，還非常有創意，常常創造出金句，像是「真的？我還炸的勒」、「不要碎動，身上的菜蟲太多是嗎」、「敲敲打打你們以為是五月天呀」、「走路手不用握拳是不是？刀鋒戰士啊？」

一、兵變

當兵每天被操的半死，還要被長官輪流狂飆，心情已經夠低落了，如果還被唯一的慰藉「女朋友」兵變，那真的會超崩潰！