1天5次還不夠！地方媽媽患性強迫症 連男友都害怕

2018年05月03日 13:28 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

情侶間恩愛有時候能讓感情加溫，但需求旺盛的話可能會嚇跑另一半！英國一名37歲的媽媽巴克(Rebecca Barker)患有性強迫症，滿腦子都是性愛的各種想法，男友本來願意陪著她面對病症，但1天至少要親熱5次，讓對方從躍躍欲試到想到就怕，更導致男友懷疑她是否在外偷吃，讓她只能無奈決定放生。

綜合外媒報導，巴克講到自己性強迫症的狀況，嚴重到1天至少要親熱5次，這樣子她還覺得不夠；她表示自己每天一醒來，腦袋瓜裡想到的都是性愛。巴克覺得性愛對她來說就像喝咖啡，因為完事後會讓她有「興奮清醒」的感覺，但往往結束沒多久就會想繼續，「就像有人喝咖啡，喝一杯不夠，還想再喝一杯」。

而巴克原本有一名願意陪著她分擔病症的男友，對方一開始還很興奮，但久而久之，每天親熱次數不減，讓男友慢慢感到害怕想逃，甚至懷疑她會熱情求愛，全是因為在外紅杏出牆，有罪惡感的關係。巴克後來受不了男友的猜疑，兩人最後也只能分道揚鑣。

巴克已經生了3個孩子，但她因為性成癮的狀況，又加上罹患憂鬱症，讓她生理狀況也變得很糟糕；直到她從英國搬到法國後，展開新生活後，便成功克服性成癮和憂鬱症的問題，順利回到正常人的狀態。

性強迫症是一種與性相關的強迫症，最常見的就是性成癮，患者經常不自覺渴望性行為；一般性強迫症的患者對於自己的症狀往往難以啟齒，所以不敢向外界求助，因此易導致病情加劇。