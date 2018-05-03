1天5次還不夠！地方媽媽患性強迫症 連男友都害怕

示意圖非當事者(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

情侶間恩愛有時候能讓感情加溫，但需求旺盛的話可能會嚇跑另一半！英國一名37歲的媽媽巴克(Rebecca Barker)患有性強迫症，滿腦子都是性愛的各種想法，男友本來願意陪著她面對病症，但1天至少要親熱5次，讓對方從躍躍欲試到想到就怕，更導致男友懷疑她是否在外偷吃，讓她只能無奈決定放生。

綜合外媒報導，巴克講到自己性強迫症的狀況，嚴重到1天至少要親熱5次，這樣子她還覺得不夠；她表示自己每天一醒來，腦袋瓜裡想到的都是性愛。巴克覺得性愛對她來說就像喝咖啡，因為完事後會讓她有「興奮清醒」的感覺，但往往結束沒多久就會想繼續，「就像有人喝咖啡，喝一杯不夠，還想再喝一杯」。

而巴克原本有一名願意陪著她分擔病症的男友，對方一開始還很興奮，但久而久之，每天親熱次數不減，讓男友慢慢感到害怕想逃，甚至懷疑她會熱情求愛，全是因為在外紅杏出牆，有罪惡感的關係。巴克後來受不了男友的猜疑，兩人最後也只能分道揚鑣。

巴克已經生了3個孩子，但她因為性成癮的狀況，又加上罹患憂鬱症，讓她生理狀況也變得很糟糕；直到她從英國搬到法國後，展開新生活後，便成功克服性成癮和憂鬱症的問題，順利回到正常人的狀態。

性強迫症是一種與性相關的強迫症，最常見的就是性成癮，患者經常不自覺渴望性行為；一般性強迫症的患者對於自己的症狀往往難以啟齒，所以不敢向外界求助，因此易導致病情加劇。

文章來源：The Sun

16歲少女課堂學分娩 回家竟...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。