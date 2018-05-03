好鄰居！突下雨屋主來不及收衣服 阿公舉動讓人心好暖

好鄰居！突下雨屋主來不及收衣服 阿公舉動讓人心好暖(圖翻攝自微博/恰恰bong)

友善列印
/綜合報導

許多人會在陽台曬衣服，但有時候大雨來的太快，曬乾的衣服來不及收，又被大雨淋濕，讓人頭疼。大陸浙江最近出現一個溫馨的畫面，樓下鄰居曬的衣服還沒收進來，沒想到就遇到大雨，樓上的阿公發現後，竟默默的幫忙撐起兩把傘，讓許多網友感動萬分。

事情發生於本月1日永達花園社區裡，日前突然下起一場大雨，一名家住樓上的阿公發現樓下鄰居還未收衣服，因此擔心對方的衣物被淋濕，熱心的幫忙撐起一把傘，但眼看疑似不夠擋雨，隨後又拿出另一把大傘，直到樓下鄰居收完衣物為止。

阿公發現樓下鄰居還未收衣服，因此擔心對方的衣物被淋濕，熱心的幫忙撐起一把傘(圖翻攝自微博/恰恰bong) 阿公發現樓下鄰居還未收衣服，因此擔心對方的衣物被淋濕，熱心的幫忙撐起一把傘(圖翻攝自微博/恰恰bong)

而這個溫馨的畫面，讓不少人相當感動「好鄰居，關心比什麼都重要」、「遠親不如近鄰」、「雖然起不到多大效果，但還是很暖」、「社會正能量」，還有人分享自己的故事「記得小時候，樓上樓下鄰居都認識。下雨了，也會喊趕緊收衣服，好懷念」、「會有這樣的。我們住在我們巷十多年了。有時候曬被子，下雨了，匆匆回家，鄰居已經幫我們收了，很暖心」。

不過也有人抱怨「挺好的。我樓上的鄰居在曬被子的杆上曬臘肉，大年三十給我的新被子滴了很多油」、這位大爺真不錯，我家曬在樓頂的毯子和墊子總是被鄰居拿走…」、「我家樓上半夜還倒水呢！澆花還把花盆拿出窗外澆，不管樓下曬沒曬東西」。

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