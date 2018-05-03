帶女友回台中！男大生房間驚見139保險套 媽神回覆

2018年05月03日 14:28 杜炤佑

媽媽太幽默！一名男大生日前帶女友回家，沒想到卻在房間內發現139個保險套，雖然當下馬上想到是媽媽準備的，但事後問媽媽，卻得到一個超爆笑的答案，讓他直呼：「妳當我電動馬達喔！」

男大生在論壇「Dcard」PO文表示，長期以來他都在外地讀書，最近飽受期中考的壓力，終於可以帶女友回家休息。當天他們搭了近2小時的車程回台中，沒想到一踏房間，竟在衣櫃的角落發現一疊未拆封的保險套，讓他和女友瞬間超尷尬。

原PO表示，當下打電話問媽媽：「我衣櫃上的那個......是妳放的嗎？」媽媽回：「蛤什麼東西？」他只好拉下臉皮又問：「啊就那個整條的保險套啊」，沒想到媽媽竟然說：「對啊，怎麼了」、「啊你不是用得到！」原PO哭笑不得說，「可是有139個欸，妳當我電動馬達哦！」媽媽還說：「啊你可以慢慢用啊，我是不想太早被叫阿嬤，雖然我不討厭小孩啦，但是你的我不喜歡。」

文章一出，其他網友紛紛笑說，「我覺得要認真檢查一下，老媽是不是有幫你們戳洞，自己兒子的小孩怎麼可能不會想要」、「剛剛放大來看才發現有效日期2020/12，如果是2018/12原PO就要去買撒隆巴斯回來貼腰了」、「但媽媽怎麼知道你的尺寸啊哈哈哈哈」、「我喜歡媽媽的回覆，真的笑死」。