被蛇咬後沒就醫 他誤信偏方「牛糞活埋治療」害妻反被屎悶死

他誤信偏方「牛糞活埋治療」害妻反被屎悶死（翻攝每日郵報）

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印度北方邦布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr）近日爆出一起女子被牛糞悶死的離奇意外，原來是因為她意外遭蛇咬傷，但女子的丈夫卻聽信偏方，認為用「牛糞活埋」能夠治療被蛇咬傷，結果害得老婆在沒被蛇毒死之前，就慘被牛糞給悶死。

根據《每日郵報》報導，35歲的人妻德文德拉（Devendra）日前到深山中撿柴，但手卻不慎遭到蛇咬傷，而她在回到家中後向丈夫穆卡許（Mukesh）求救，沒想到穆卡許沒有帶她就醫，反而是找了一名「弄蛇人」穆拉尼（Murarey）幫忙，而穆拉尼則表示，用牛糞將人體掩埋有助排出蛇毒，因此德文德拉就在村民的圍觀之下，被穆卡許親手用牛糞給活埋，而穆拉尼則是在一旁念咒，直到德文德拉慘被活活悶死，兩人才發現事情大條。

意外發生後，穆卡許難過的表示，一開始他已經先用一些藥物替妻子治療，但弄蛇人卻建議他用牛糞來治療，「因為他說得很篤定，所以我們才會這樣（用牛糞活埋）做，我沒想過她會因此喪命」，而在妻子去世後，穆卡許也得獨自扶養5名子女。

對於自己的「療程」造成意外，穆拉尼則是表示自己一名治療動物咬傷的專家，他研判女子應該是被眼鏡蛇咬傷，為了幫助她排出蛇毒，才會建議用牛糞來治療，而穆拉尼也坦承自己本次的療程「有點失誤」，但對於鬧出人命，當地警方則表示，因為無人報案，所以他們目前並不知悉此事。

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