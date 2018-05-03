時代的眼淚！日遊客拍下1995年的台北 網噴淚：感謝記錄台灣

2018年05月03日 14:59 邱柏玟

不久前有一名日本網友分享了一段影片「1995年の台北」，內容是當年台北的街景。(影片/ 取自YouTube「kamepo」，如遭移除請見諒)

23年前的台北和現在有什麼差別？最近有一名日本網友分享自己1995年到台北旅行時拍下的影片，捕捉當年台北車站、士林夜市和山水街市場等都市街景；這短短的「台北紀錄片」引起熱烈討論，許多台灣網友憶起當年經濟繁榮的盛況，更忍不住讚嘆「見證時代的眼淚」。

日本網友「kamepo」不久前在YouTube上傳影片，更寫下「1995年の台北」，他提到自己在1995年到台灣旅遊，隨手拍下當年台北的街景，所以這是一部沒有主題的電影，只是他四處走動邊按下快門的作品；他也表示，當年不允許拍攝總統府周遭，不過，他有登上新光大樓俯瞰台北，拍到司法院，總統府的街景。

從影片中看到1995年的台北火車站、山水街市場、桃園機場和當時台灣最高的新光人壽保險摩天大樓，以及士林夜市文林路上車水馬龍、人群忙碌的景象，由此可見，當時台灣正在經濟起飛的時代，大家走在街上每個人都像趕時間一樣，腳步飛快，不能停下來一樣。

而從畫面中也看到有年代感的公車、計程車，和現代我們在馬路上瞧見地都有一定程度的改變。有網友看完影片注意到，那是個沒有智慧手機的年代，所以幾乎看不到「低頭族」，如今無論是搭乘大眾交通工具，或是走在大街小巷，大部分人眼裡都彷彿只有手機一樣。

許多台灣網友看完影片都相當感動，紛紛留言致謝原PO記錄台灣。(圖/ 翻攝自影片)

影片上傳後馬上引起台灣網友共鳴，更勾起不少人的回憶，「那時真的是繁榮啊」、「懷念那時騎機車不用戴安全帽，抽鑰匙載妹聯誼的日子」、「那時候我才16歲啊」，還有當年才14歲的網友表示，「在總統府附近念中學，國慶日時憲兵還會來學校做安檢，翻垃圾桶找爆裂物之類的」。

還有一些網友覺得被「1995年的台北」這支影片感動，紛紛向原PO致謝，「謝謝你分享這段珍貴的影片」、「感謝記錄台灣」、「感動！謝謝分享」、「感謝你拍下這些畫面」、「這段影片對台灣人來說相當有意義，感謝你的分享」。