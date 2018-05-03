2018年05月03日 15:41 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「我馬桶比你房租貴」9歲網紅炫富 豪灑鈔票擁4豪宅(影片來源/youyube/Lil Tay)

有些有錢人喜歡炫富，就怕別人不知道他們有錢。最近網路上出現一名9歲網紅，她坐在跑車中還拿著大把鈔票，期間甚至跩嗆「我買了一輛藍寶堅尼，你們這些人根本付不起，好嗎？」由於行徑相當囂張，惹來不少網友討論，甚至吸引140萬名粉絲追蹤。

Lil Tay 4 Prez 👑（@liltay）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 1 日 下午 2:58 張貼

綜合外媒報導，現年9歲的網紅莉(Lil tay)是一名亞裔美國人，從7歲開始學習饒舌，她自稱是一名百萬富翁，3年前住在亞特蘭大（Atlanta），曾一度面臨破產「有一天我醒來告訴自己，不能再這樣過生活了，於是我開始幫人搬磚，在經過幾年努力後，如今住在比佛利山莊」。

Lil Tay 4 Prez 👑（@liltay）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 11 日 下午 4:06 張貼

據了解，她的手上還擁有4棟豪宅及多部跑車，由於莉的行徑相當囂張，在她的IG裡能看見她經常灑鈔票、炫跑車及豪宅等，甚至在影片中，可以看見她時常失言「我是9歲的百萬富翁，我能為所欲為。在我搧爛你的臉前，快點滾吧！阿姨」、「我的馬桶比你的房租貴，我的浴缸比你的房租貴，我手上的錢比你媽媽的房租還多，我的床就花了一個藍寶堅尼的錢」等。

Lil Tay 4 Prez 👑（@liltay）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 28 日 下午 6:06 張貼

她先前與饒舌歌手克查特(Chief Keef)出席活動時，甚至還說出「我的從頭到腳都穿Gucci，你卻什麼都買不起，價值等同於你的房子，滾回家賺錢吧！」。由於她的行為具爭議性，有人認為她為了出名，因此模仿爭議女網紅巴比(Bhad Bhabie本名Danielle Bregoli)的操作模式，不過也有網友猜測，她可能是被集團操控，也有人認為是她被母親利用的賺錢工具，但真相為何不得而知。