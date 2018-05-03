爸爸凌晨倒垃圾偷見小三 高中生崩潰：我該裝傻嗎

2018年05月03日 16:52 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

發現爸爸外遇該怎麼辦？最近有一名高中生在網路上透露，某次偷用爸爸的手機卻意外發現他與小三的曖昧聊天紀錄，爸爸甚至還會趁媽媽不在家時，凌晨外出倒垃圾，實際上卻是去找小三，讓他崩潰求助「因為這事每天很煩躁，不知道該不該告訴我媽？」

原PO在微博上表示，自己是一位高三學生，爸爸平時在銀行上班，媽媽則是生意人，工作相當繁忙，不過自從爸爸換了新手機之後，就禁止他與弟弟玩他的手機，一旦被發現還會被臭罵一頓，直到某次他偷玩爸爸的手機，卻意外發現他跟其他女人曖昧的聊天紀錄。

原PO還提到，有次媽媽和弟弟回老家，爸爸卻在接近午夜12點時藉口要出去倒垃圾，卻久久未歸，直到他洗完澡才回家，並且在原PO吹乾頭髮進房後，以為他已經睡著，不久又再度外出，原PO只好上網求助「因為這事每天很煩躁，不知道該不該告訴我媽？」、「我媽以後怎麼辦？我已經知道這件事情了，難道我要裝傻嗎？」

貼文曝光後引起網友熱議，不少網友紛紛留言安慰「原PO難為你了，這說也不是，不說也不是呀」、「先別跟媽媽說，先跟爸爸兩人談一下」、「坦然面對吧！別讓母親受委屈」；不過也有人勸原PO先觀察一陣子，「應該先好好讀書吧，高三高考也沒幾個月了，跟你爸談談心，你爸心裡應該有數了。」