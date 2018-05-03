2018年05月03日 16:57 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

小鮮肉愛上Coser女神！霸氣上節目告白 真相讓他當場後悔(影片來源/youtube/情感综藝視頻)

有時候眼前看見的，不一定是真相。大陸一名小鮮肉鞍玻，先前與朋友參加動漫活動，當時看見一名身穿女僕裝的Coser「玉藻」，索性直接與對方要聯絡方式，並展開積極追求，但對方卻始終對他相當冷淡，甚至告訴他自己的真實身分是男性，鞍玻為了讓對方看見真心更參加告白節目，但真相卻讓他當場後悔。

大陸北京一名23歲男子鞍玻，先前與朋友參加動漫展時，當時看見Coser「玉藻」後，就對她一見鍾情，於是與對方要了聯絡方式，雖然兩人僅見過一次面，但鞍玻表示，看見玉藻的眼睛後就陷進去了。隨後他便展開猛烈追求，時常關心玉藻的狀況，甚至要求想與對方見面，但卻屢屢遭拒絕。

玉藻其實是男兒身(圖翻攝自/youtube/情感综藝視頻)

鞍玻多次向玉藻告白，但對方卻說自己是男兒身，甚至傳男聲的語音訊息，但他認為這只是藉口，由於兩人僅見過一次面，玉藻根本不相信對方是真心的，於是提出要看見鞍玻的勇氣，最後鞍玻也邀請對方上《現在就告白》的節目，要當場向玉藻告白。

但當鞍玻站上舞台後，竟看見一名身材纖瘦的男子從門後出來，更自稱自己就是玉藻，鞍玻起初還不願意相信，直到對方至舞台後換裝，以女裝的身分再次出現後，鞍玻才相信玉藻是男兒身的事實，當下得知真相後，他感覺備受打擊，甚至當場刪掉兩人的聯絡方式，並表示未來不會再連絡了。